4.938 TL'lik 3 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz! Battlefield 6 ve Dahası

Microsoft, sadece Xbox oyuncuları için bir kampanya sundu. Bu kampanya ile birlikte üç oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu Bunlar arasında çok sevilen bir Battlefield oyunu da bulunuyor. Kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Xbox mağazasındaki "Free Play Days" yani "Ücretsiz Oynama Günleri" kampanyası, 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek. Battlefield 6, Bassmaster Fishing ve JDM: Japanese Drift Master'a erişebilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliğinin olması gerekiyor. Bu kampanyanın yalnızca Xbox için geçerli olduğunun altını çizelim.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Oyunlar Nasıl Oynanır?

Xbox'ı açın.

Mağazayı ziyaret edin.

Oynamak istediğiniz oyunun sayfasını açın.

"Yükle Ücretsiz Deneme" butonuna basın.

Battlefield 6 Nasıl Bir Oyun?

Battlefield 6, en iyi savaş oyunları arasında yer alıyor. Battlefield 6'da tek oyunculu modun yanı sıra çok oyunculu mod da mevcut. Bu modda uçak, helikopter ve tank dahil olmak üzere çeşitli araçlar kullanabiliyoruz. Çok oyunculu modda serinin önceki yapımlarında olduğu gibi Assault, Engineer, Support ve Recon olmak üzere dört farklı sınıf bulunuyor.

Her sınıf, kendine özgü silahlara ve ekipmana sahip. Bu da takım oyununu ve stratejiyi ön plana çıkarıyor. Örneğin Support sınıfı hem kendisine hem de takım arkadaşlarına mermi verebiliyor. Oyunda gerçek zamanlı yıkım efektleri de yer alıyor. Binaları yıkarak düşman savunmasını kırabiliyoruz. Ayrıca siper oluşturmak ve düşmanı şaşırtmak gibi taktiksel hamleler için de bu yıkım özelliğini kullanabiliyoruz.

Bassmaster Fishing Nasıl Bir Oyun?

Bassmaster Fishing, balık tutma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Çok kaliteli grafiklere sahip olan oyunda balıkların davranışları ve ekipman çeşitliliği gerçekçi şekilde tasarlandı. Balık tutmak için farklı oltalar, yemler ve tekneler kullanabiliyoruz. Tek oyunculu modun yanı sıra çok oyunculu mod da yer alıyor. Bu modda diğer oyuncularla mücadele edebiliyoruz.

JDM: Japanese Drift Master Nasıl Bir Oyun?

Japonya'da geçen JDM: Japanese Drift Master, yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda drift yaparak en yüksek puana ulaşarak yarışı kazanmaya çalışıyoruz. Bunun için driftleri mümkün olduğunca uzun ve kontrollü yapmamız gerekiyor. Oyunda modifiye sistemi de bulunuyor. Bu sistem sayesinde otomobili özelleştirebiliyoruz. Bu arada oyunda Nissan, Honda, Subaru ve Mazda gibi markaların otomobilleri bulunuyor.

Editörün Yorumu

Yalnızca Xbox'ta geçerli olan ücretsiz Oynama Günleri kampanyası, bazı oyunları belirli süre boyunca ücretsiz olarak oynamamıza imkân tanıyor. Ben daha önce bu oyunları oynama fırsatı bulmuştum ve hepsini çok beğenmiştim. Battlefield serisini seven biri olarak Battlefield 6'da uzun süre keyifli zaman geçirmiştim. JDM: Japanese Drift Master ise eğlenceli bir drift yarışı deneyimi sunuyor. Bu arada gerçekçi oynanışıyla öne çıkan Bassmaster Fishing'in sakin bir oynanışa sahip olduğunu belirteyim.