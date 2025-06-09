Samsung'un 100 Bin TL'lik Telefonu Performansıyla Hayal Kırıklığı Yaratacak

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın sızdırılan batarya özellikleri, teknoloji tutkunlarını hayal kırıklığına uğratacak gibi görünüyor. Rakip markalar daha yüksek kapasiteler ve hızlı şarj teknolojilerine yönelirken, Güney Koreli teknoloji devi "muhafazakar" davranmaya devam ediyor. İşte detaylar!

Galaxy S26 Ultra'nın Bataryası Yine Hayal Kırıklığı Yaratacak

İddialara göre Samsung'un bir sonraki amiral gemisi Galaxy S26 Ultra, yine 5.000 mAh batarya kapasitesi, 45W hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj desteğiyle gelecek. Akıllı telefonların giderek biraz daha birbirine benzediği günümüzde kullanıcılar, üreticilerden daha fazla yenilik bekliyor. Özellikle de fiyatı 100 bin TL'yi bulan fiyatlara satılan amiral gemisi modellerde.

Ancak ne yazık ki üreticiler bu beklentileri bir türlü karşılamıyor ya da karşılamıyor. Galaxy S26 Ultra da istisna değil. PandaFlash isimli bir "leakster'ın" iddialarına göre, Samsung'un Galaxy S26 Ultra için batarya kapasitesini artırma planı bulunmuyor. Şirket en fazla 5.400 mAh'lik bir artış düşünse bile bu rakam kullanıcı beklentilerinin oldukça altında kalıyor.

2020 yılında Galaxy S20 Ultra'nın piyasaya sürülmesinden bu yana Samsung tüm modellerde 5.000 mAh batarya kullandı. Şirket sunduğu yazılım optimizasyonları sayesinde iyi bir batarya ömrü sunsa darakip markalar 7.000 mAh gibi çok daha iddialı kapasitelerle karşımıza çıkıyor. Üstelik hızlı şarj teknolojisinde de durum pek farklı değil.

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın tıpkı kendinden altı yıl önce çıkan S20 Ultra gibi 45W kablolu şarj desteğini sunacağı belirtiliyor. Oysa sektörde 150W'a kadar çıkan hızlı şarj teknolojileri mevcut. Bu durum, Samsung'un teknoloji yarışında geride kaldığı izlenimini güçlendiriyor.

Teknoloji severler için Samsung'un bu stratejisinin başarılı olup olmayacağını zaman gösterecek. Ancak güç kullanıcıları için Galaxy S26 Ultra'nın batarya özellikleri şimdiden hayal kırıklığı yaratmış durumda.