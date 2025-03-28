Samsung'un Galaxy S26 Ultra'da Planladığı Çift 200 MP Kamera İçin Kritik Gelişme!

Samsung, önümüzdeki yılın başında yeni Galaxy S26 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Amiral gemisi segmentinde yer alacak seri, Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra olmak üzere üç modelden oluşacak. Güçlü donanımı ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çekmesi beklenen cihazlar hakkında şimdiden birçok iddia ortaya atılmış durumda.

Kısa süre önce ise yine dikkat çeken bir söylenti geldi. Galaxy S26 Ultra'nın iki adet 200 MP kameraya sahip olacağı iddia ediliyordu. Ancak güvenilir bir kaynaktan gelen bilgilere göre bu gerçek olmayacak.

Samsung Galaxy S26 Ultra, Çift 200 MP Kameraya Sahip Olmayacak

Akıllı telefon dünyasının güvenilir kaynaklarından PandaFlashPro'nun elde ettiği bilgilere göre cihaz, tıpkı selefi Galaxy S25 Ultra gibi tek 200 MP kameraya yer verecek. Aslında firmanın çift kamera koymak için çalışma yürüttüğü söyleniyordu.

Kaynağa göre şirket, çift 200 MP kamera sistemi için işlemci engeline takılıyor. Daha önceki iddialar, cihazın Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alacağını söylüyor. Quacomm imzası taşıyan en güçlü işlemci olan Snapdragon 8 Elite ise maksimum 320 MP çözünürlüğe sahip tek bir kamerayı destekleyebiliyor. Bu da çift 200 MP kamerayı pek de olası kılmıyor.

Tabii tüm bu bilgilerin resmi olmadığını ve iddia kaynaklı olduğunu belirtmek gerekiyor. Nasıl bir telefonla karşılaşacağımızı önümüzdeki yıl hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S26 Ultra'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.