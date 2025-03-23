Kameradan Düştük Bataryadan Kazandık: Galaxy S26 Ultra!

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi modeli S26 Ultra pek çok kişi tarafından merakla bekleniyor. Yeni telefondan sunacağı üst düzey özellikler ile S25 Ultra'nın da üzerine çıkması bekleniyor. Bu konuda pek çok sızıntı da gündeme düşmüş durumda. Geçtiğimiz günlerde kamera sayısıyla alakalı bir içerik yayınlamıştık. Devamında cihazın batarya özelliklerinin de değişeceğini bildirmiştik. İşte Samsung Galaxy S26 Ultra batarya özellikleri ve detayları...

Samsung Galaxy S26 Ultra Kamera ve Batarya Özellikleri Belli Oldu!

Kamera ve batarya konusunda gelen bilgiler pek çok detayın da ortaya çıkmasını sağladı. Samsung tarafından test edilen prototipte 3 adet kameranın yer aldığı bilgisi ortaya çıktı. Bu bizlere aslında 1 adet kameranın veya sensörün artık olmayacağını bildiriyor. Tasarımdan kaldırılan sensörün hangisi olduğu konusunda net bir bilgi yok ancak yapılan tahminlere göre bu Samsung’un değişken diyafram teknolojisini geri getirme planıyla bağlantılı bir hamle.

Değişken diyafram teknolojisini hatırlatmak gerekirse bu teknoloji eski seri Samsung modellerinde -Galaxy S9, S9 Plus- kullanılmış bir teknoloji. Değişken diyafram sayesinde farklı ışık koşullarında her zaman en iyi sonuçlara verecek düzenlemeleri cihaz kendisi yapmaktaydı. S26 Ultra ile de bu özelliğin tekrar gündeme gelmesi muhtemel. Zira S25 Ultra modelinde kamera konusu olabileceği en üst çıtaya çıkmışken S26 içinde alınacak diyafram kararıyla bu kalite bir sonraki adıma geçirilebilir.

Cihaz kamera noktasında her ne kadar bir lensi kaybetmiş olsa da arka planda yapılacak farklı bir teknoloji ile bu kaybı oldukça iyi bir yolla kurtaracak. Bunun yanında bir de batarya hususu var. Zira batarya konusunda da iyileştirmeler mevcut. Samsung bu noktada yeni nesil hücre teknolojisini test ediyor ve bu teknoloji sayesinde 5500 mAh kapasitenin üzerine çıkmayı başardı. Bu oldukça büyük bir başarı zira pil konusunda markalar uzun yıllardır elde tutulur geliştirmeler yapamamıştı.

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