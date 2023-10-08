Samsung'un Akıllı Takip Cihazı Galaxy SmartTag 2 Türkiye'de Satışa Sunuldu!

Samsung ilk olarak 2021 yılında karşımıza çıkardığı Galaxy SmartTag isimli takip cihazının ikincisini çıkarttı. Şirket, 4 Ekim'de Fan Edition serisini (Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE ve Galaxy Buds FE) tanıttığı esnada sürpriz bir şekilde yenilenmiş tasarımıyla Galaxy SmartTag 2'yi de tanıttı.

Akıllı takip cihazının yurt dışı satış tarihi ve fiyatları belli olmuştu ancak Türkiye'de ne zaman çıkacağı bilinmiyordu. Neyse ki çok kısa bir süre sonra Galaxy SmartTag 2'yi Türkiye pazarında da gördük. İşte haberimizin devamı...

Fiyatı Ne Kadar?

Apple'ın AirTag'ine rakip olan Samsung Galaxy SmartTag 2, şu anda siyah ve beyaz renkleriyle Türkiye'de 999,00 TL'ye satışa sunuldu. Tasamı ve görüntüsü eski modeline göre değişmiş olan takip cihazı sayesinde neredeyse kaybolan her şey bulunabilir.

Yalnızca Samsung telefonlarına sahip kişilerin kullanabileceği cihaz; bavul, çanta, anahtar ve hatta evcil hayvanınızı bile bulmanıza yardımcı olabilir. Evcil hayvan gezdirme modu sayesinde kullanıcılar gönül rahatlığıyla hayvanlarını takip edebilir.

IP67 suya ve toza dayanıklılık derecesine sahip Samsung Galaxy SmartTag 2, Bluetooth ve UWB teknolojilerini bir araya getiriyor. Düşük güç modunda 700 gün ve normal modda 500 gün çalışabilen cihazın bataryası oldukça güçlü.

Eski modeline göre daha küçük ve yuvarlak bir form alan cihazın kullanımı bu sayede daha pratik hâle geldi. Uzun pil ömrü ve yenilenen tasarımıyla Samsung Galaxy SmartTag 2 artık Türkiye'de.

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