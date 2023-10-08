Galaxy S25 Ultra ile Devrim: Samsung'un 432MP Kamerası Geliyor!

Temmuz 2022'de Samsung, "Hexa²Pixel" adını taşıyan yeni bir kamera sensörü teknolojisi için ticari marka başvurusunda bulundu. Bu teknoloji, bitişik piksellerin birleştirilerek daha az gürültülü ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflar elde edilmesini sağlayacak.

İlk Hangi Modelde Kullanıma Sunulacak?

Bir X kullanıcısının bildirdiğine göre Samsung, ISOCELL HW kamera sensörü serisini geliştiriyor. İlk iki sensör, neredeyse 1 inç boyutunda olacak ve 432 MP çözünürlük sunacaklar. Galaxy Fold 6'nın 50MP GN3 görüntü sensörünü kullanmaya devam edeceği ve Galaxy Fold 7'nin 200 MP ISOCELL HP5 sensörü ile geleceği bildiriliyor.

Revegnus, Galaxy Fold 7'nin 1/1,3 inç sensör boyutuna ve 0,5 mikrometre piksel boyutuna sahip 200 MP ISOCELL HP5 kullanacağını söylüyor. Ağustos ayında aynı ihbarcı, 2024'ün ikinci yarısında seri üretilecek yeni Samsung ISOCELL görüntü sensörlerinin 0,6μm pikselli 200MP HP7, 50MP GN6 ve 440MP HU1'i içerdiğini söylemişti.

Samsung'un Galaxy S2x Ultra için ne zaman 432MP kamera reklamına başlayacağı henüz bilinmiyor. Samsung'un bu yeni kamerasının görüleceği ilk model için fikirler ikiye ayrılıyor bir kısım 2025'teki Galaxy S25 Ultra'yı işaret ederken diğer kısım ancak Galaxy S26 Ultra veya Galaxy S27 Ultra ile kullanıma sunulacağını düşünüyor.

Sizin bu ultra yüksek çözünürlükteki sensör hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarınızı aşağıdan bizimle paylaşabilirsiniz.