One UI 6.1 Güncellemesi Sevilen Samsung Modeli İçin Yayınlandı!

Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzü için son aşamaya gelen Samsung, diğer yandan mevcut sürümlerin dağıtımını ihmal etmiyor. Güney Koreli üretici, son olarak uygun fiyatlı bir modeli için One UI 6.1 güncellemesini kullanıma sundu. Peki, yeni güncellemeyi alan model hangisi?

Galaxy Tab A7 Lite One UI 6.1 Güncellemesi Aldı

2021'de kullanıcıların beğenisine sunulan Galaxy Tab A7 Lite modeli Android 14 tabanlı One UI 6.1 güncellemesini almaya başladı. Yeni sürüm, T225NKOU8EXH2 yapı numarasıyla gelirken, ilk etapta Güney Kore varyantları için yayında olsa da ilerleyen günlerde diğer bölgeler için de yayınlanacak.

Temmuz 2024 güvenlik güncellemesini beraberinde getiren One UI 6.1 güncellemesini cihazınıza yüklemek için Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını takip edebilirsiniz.

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