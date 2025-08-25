Uygun Fiyatlı Samsung Galaxy Tab S10 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri

Samsung, yeni Galaxy Tab S10 Lite modelini resmi olarak tanıttı. Uygun fiyatlı bu tablet, güçlü donanımı ve uzun pil ömrüyle günlük kullanım için cazip bir seçenek sunuyor. Hem eğlence hem de verimlilik odaklı tasarlanan cihaz, 5G desteği ve geniş ekranıyla dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite Özellikleri

Ekran: 10.9 inç TFT, 2112x1320 çözünürlük, 600 nit parlaklık

İşlemci: Exynos 1380

Bellek & Depolama: 6 GB RAM + 128 GB depolama 8 GB RAM + 256 GB depolama microSD desteği (2 TB’a kadar)

İşletim Sistemi: Android 15, One UI 7.0

Güncelleme Desteği: 7 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri

Batarya: 8.000 mAh, 25W hızlı şarj desteği

Kamera: Arka: 8 MP (f/1.9) Ön: 5 MP (f/1.9)

Ses: Stereo hoparlör, Dolby Atmos desteği

Bağlantı: 5G (opsiyonel), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB-C, GPS

Boyut & Ağırlık: 165.8 x 254.3 x 6.6 mm, 524 g

Renk Seçenekleri: Gri, Gümüş, Mercan Kırmızısı

Aksesuar: Kutudan çıkan S Pen

Galaxy Tab S10 Lite, 10.9 inç büyüklüğünde ve 2112x1320 çözünürlüğünde TFT ekranla geliyor. 600 nit parlaklığa ulaşabilen panel, Vision Booster teknolojisi sayesinde güneş ışığı altında bile net görüntü sağlıyor. Cihaz, Exynos 1380 işlemcisinden güç alıyor ve 8.000 mAh batarya ile uzun kullanım vadediyor.

Depolama tarafında 128 GB ve 256 GB seçenekleri sunulurken, microSD kart desteği ile kapasite 2 TB’a kadar artırılabiliyor. Ayrıca kutudan çıkan S Pen, tabletin hem iş hem de eğitim amaçlı kullanımını kolaylaştırıyor. Samsung, bu model için Android 15 ve One UI 7.0 tabanlı yazılım ile birlikte 7 yıl boyunca güncelleme sözü veriyor.

Kamera tarafında 8 MP arka ve 5 MP ön sensör yer alıyor. 25W hızlı şarj desteğine sahip batarya, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörlerle destekleniyor. Bağlantı seçenekleri arasında 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve USB-C bulunuyor. Renk seçenekleri ise Gri, Gümüş ve Mercan Kırmızısı olarak açıklandı.

Galaxy Tab S10 Lite, 5 Eylül’den itibaren satışa çıkacak. Sonuç olarak Galaxy Tab S10 Lite, uygun fiyatlı olmasına rağmen üst düzey deneyim sunmayı hedefleyen bir tablet olarak öne çıkıyor. Hem öğrenciler hem de profesyonel kullanıcılar için günlük hayatta pratik bir çözüm olması bekleniyor.