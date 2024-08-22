iPad Pro'nun Rakibi Gümbür Gümbür Geliyor: Yeni Samsung Galaxy Tab S10 Serisinin Tasarımı Ortaya Çıktı!

Geçtiğimiz ay yeni katlanabilir telefonlarıyla teknoloji sahnesine çıkan Samsung'un, yaklaşan Galaxy Tab S10 akıllı tablet ailesi hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Sektörel kaynaklar iPad Pro'ya rakip olması beklenen yeni tabet modellerinin tasarımlarını gözler önüne serdi. Detaylar haberde.

Yeni Samsung Galaxy Tab S10 Serisi Modern ve Sade Tasarım Çizgisini Koruyacak

Daha öncesinde teknik özellikleri hakkında ortaya çıkan bilgilerle teknoloji gündemini meşgul etmeye başlayan yeni Galaxy Tab S10 serisinin tasarımı da nihayet gün yüzüne çıktı. Şirket eyakınlığı ile bilinen kaynaklar, yeni Galaxy Tab S10 Plus ve S10 Ultra modellerine ait bazı tanıtım görüntülerini internete sızdırdı. Mevcut görüntülere göre, yenit tabletler eski nesillerde tercih edilen tasarım çizgisini büyük oranda benimseyecek.

Yeni serinin ana model Tab S10 Plus'a ait görüntülere baktığımızda cihazın halefi Tab S9 ile neredeyse aynı olduğunu görebiliyoruz. Arka alanda ikili kamera modülüne sahip olan yeni tablet, çentiksiz bir ön panelle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Arka tarafta ana model ile aynı detayları içeren Galaxy Tab S10 Ultra ise ön tarafta keskin tasarımlı bir çentiğe ev sahipliği yapacak. Tanıtım görsellerinde iki cihazı gümüş ve grafit renkleriyle görüyoruz.

Teknik özellikleri ile ilgili de kısıtlı bilgilere sahip olduğumuz yeni serinin MediaTek Dimensity 9300+ işlemcisinden güç alacağı iddia ediliyor. Ayrıca, cihazların eski modellerde olduğu gibi 45W hızlı şajı destekleyeceği konuşulanlar arasında. Son olarak söylentilere göre, seri içindeki Tab S10 Plus ve Ultra modellerinin sırasıyla 12.4 inç ve 14.6 inç ekran boyutlarına sahip olacak.

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