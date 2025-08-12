Uygun Fiyatlı Amiral Gemisi Samsung Galaxy S25 FE Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S25 FE'nin özelikleri ortaya çıktı. Türkiye'de satılan en ucuz amiral gemisi telefonlardan biri olan Galaxy S24 FE'nin yerini alması beklenen telefon, Exynos 2400e, 8 GB RAM ve 50 megapiksel ana kamera gibi iddialı teknik özelliklerle gelecek. İşte Samsung Galaxy S25 FE özellikleri!

Samsung Galaxy S25 FE Özellikleri

İşlemci: Exynos 2400e

Exynos 2400e RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB veya 256 GB

128 GB veya 256 GB Ekran: 6,7 inç Super AMOLED, 2340x1080 piksel çözünürlük

6,7 inç Super AMOLED, 2340x1080 piksel çözünürlük Arka Kamera: 50 MP ana + 12 MP ultra geniş açı + 8 MP telefoto

50 MP ana + 12 MP ultra geniş açı + 8 MP telefoto Ön Kamera: 10 MP

10 MP Batarya: 4.900 mAh, 45W hızlı şarj desteği

4.900 mAh, 45W hızlı şarj desteği Çıkış Tarihi: 2025 sonbaharı (iPhone 17 serisi tanıtıldıktan sonra)

İngiltere'de bir e-ticaret platformunun yanlışlıkla yayına aldığı ve sonra hemen kaldırdığı bir sayfada ortaya çıkan Samsung Galaxy S25 FE, gücünü şirketin kendi geliştirdiği Exynos 2400e'den alacak. Söz konusu işlemci Galaxy S24 FE'de kullanılan ile aynı. Bu nedenle performansı hakkında bazı fikirlerimiz var.

4 nm üretim süreci ile geliştirilen Exynos 2400e, PUBG Mobile gibi oyunlarda 120 FPS''te sabit kalırken, Genshin Impact'te 60 FPS ve Shadow Fight 4'te 120 FPS sabit bir oyun deneyeimi sunuyor. 8 GB RAM ve Samsung Xclipse 940 grafik çipi ile desteklenen bu işlemcinin Galaxy S25 FE'de de benzeri bir performans sunmasını bekleyebiliriz.

128 ve 256 GB depolama seçenekleriyle karşımıza çıkacak olan telefonun boyutu ise 6.7 inç. Samsung ürünü olmanın getirdiği avantaj ile Super AMOLED ekran ile gelecek olan S25 FE, 2340x1080 piksel yani FHD+ çözünürlük sunacak. Bataryası ise 4.900 mAh büyüklüğünde olacak ve 45W hızla şarj olacak.

Galaxy S25 FE'nin kamera dizilimi de tıpkı Galaxy S24 FE'deki gibi 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açı ve 8 megapiksel telefoto lensinden oluşacak. Tek fark ise 12 megapikselden 10'a düşmesi beklenen ön kamera. Ancak burada da bir lens değişikliği olacağını ve daha iyi bir ön kamera performansı sunulacağını varsayabiliriz. Gördüğünüz üzere Samsung Galaxy S25 FE, özellikleri ile Galaxy S24 FE'nin neredeyse aynısı. Peki fiyatı ne kadar olacak? Aslında o durum biraz karışık.

Samsung Galaxy S25 FE Kaç TL Olacak?

Samsung Galaxy S24 FE, Türkiye'de 26 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Ancak telefonun yurt dışı satış fiyatı 550 dolar yani yaklaşık 22 bin 400 TL. Ancak Türkiye'de satılan her telefondan dört farklı kalemde vergi alınıyor. Bunlar dahil olduğunda ise S24 FE'nin fiyatının 45 bin TL olması gerekiyor.

Yani Samsung Türkiye'nin müthiş bir yereli fiyatlandırması söz konusu. Bu nedenle Samsung Galaxy S25 FE'nin de 500-600 dolar seviyesinde bir fiyatla satılması beklenirken Türkiye fiyatının yine 30 bin TL altında olmasını "umabiliriz".