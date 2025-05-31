Samsung'un Yeni Amiral Gemisi Tableti Yüzleri Güldürecek!

Samsung denildiğinde akıllara tanıtılmasına kısa süre kalan Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 gibi modeller geliyor olsa da, teknoloji devi birden fazla ürün üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda geçen yıl Eylül ayında duyurulan ve Ekim ayında piyasaya sürülen Galaxy Tab S10 Ultra'nın yerini alacak olan Galaxy Tab S11 Ultra modeli de yolda.

Galaxy Tab S11 Ultra Batarya Konusunda Yüzleri Güldürecek

Samsung'un yine Eylül ayında tanıtmasını beklediğimiz yeni amiral gemisi tabletinin pil kapasitesi sızdırıldı. Galaxy Tab S11 Ultra'nın 11.374 mAh nominal kapasiteli pile sahip olduğu iddia ediliyor. Bu reklamı yapılan kapasite değil. Buna tipik kapasite deniyor ve 11.700 mAh ila 11.900 mAh arasında olması bekleniyor.

Daha iyi anlamanız için şöyle bir bilgi paylaşalım: Hali hazırda satışta olan Galaxy Tab S10 Ultra'nın pili 10.880 mAh nominal kapasiteye ve 11.200 mAh tipik (reklam edilen) kapasiteye sahip.

Yani yeni model ile hali hazırda piyasada olan model arasında büyük bir fark olmayacak. Ancak ne kadar küçük olursa olsun, pil artışı kullanıcılar tarafından hoş karşılanıyor.

Bu artış aynı zamanda Samsung için bir kırılım noktası. Ultra ekini ilk kez Tab S8 ile kullanmaya başlayan teknoloji devi o günden bu yana tüm modellerinde 11200 mAh bataryaya yer verdi. Yani üç yılın ardından ilk kez batarya kapasitesi artmış olacak.

Sızıntılara göre Tab S11 Ultra gücünü MediaTek Dimensity 9400 işlemciden alacak. Önümüzdeki günlerde tablet hakkında çok daha fazla detay ortaya çıkacak ve bunları hızlı bir şekilde sizlere aktaracağız.