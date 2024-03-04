Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı!

Samsung'un tablet kategorisi çok çeşitli olmamakla beraber, bu durum artık tamamen değişiyor olabilir. Şirket, Galaxy Tab S6 Lite'ı tanıtmaya çok yakın.

''Lite'' kelimesi kullanıcılara daha ucuz olacağını çağrıştırsa da, durum o şekilde değil. Ve fiyatına rağmen özellikleri de çok etkileyici görünmüyor.

İlk olarak, Galaxy Tab S6 Lite (2024) yakın zamanda FCC'de (Federal İletişim Komisyonu) gösterildi, bu da Samsung'un bunu resmileştirmesiyle (91mobiles aracılığıyla) Amerika Birleşik Devletleri'nde tanıtılmasının beklendiği anlamına geliyor.

Galaxy Tab S6 Lite (2024) Özellikleri

FCC aracılığıyla, tabletin 7.000 mAh bataryadan güç aldığı öğrenildi. Ayrıca tablette LTE, Wi-Fi ve Bluetooth 5.3 bağlantı seçenekleri de yer alacak. Galaxy Tab S6 Lite (2024) daha önce Geekbench'te Exynos 1280 işlemci, 4 GB RAM ve Android 14 işletim sistemiyle ortaya çıkmıştı. Bu özellikler henüz onaylanmadı ancak çeşitli sertifika platformlarında ve kıyaslama toplayıcılarda listelendiklerinden bu özellikler büyük ihtimalle doğru.

Tabletin bazı temel özelliklerinin yanı sıra Galaxy Tab S6 Lite (2024)'ün iki renkte satışa sunulacağını iddia eden başka bir kaynak daha bulunuyor: Şifon Pembesi ve Oxford Grisi. Ayrıca müşteriler, ihtiyaçları ve bütçeleri doğrultusunda yalnızca Wi-Fi veya LTE modelini seçebilecekler.

Fiyat konusunda Appuals, Galaxy Tab S6 Lite (2024) Yalnızca Wi-Fi'nin (4/64GB) Avrupa'da 429 euro gibi düşük bir fiyatla satışa sunulacağını, Galaxy Tab S6 Lite'ın (2024) en ucuz versiyonunun satışa sunulacağını iddia ediyor. LTE (4/64GB) fiyatı 459 euro olacak. Yalnızca Wi-Fi ve LTE Galaxy Tab S6 Lite'ın (2024) biraz yükseltilmiş sürümleri sırasıyla 489 euro (4/128 GB) ve 519 euro (4/128 GB) fiyatla satılacak.

Samsung'un bunu tam olarak ne zaman resmileştireceğine dair bir bilgi yok, ancak Galaxy Tab S6 Lite'ın (2024) Mart ayı sonunda tanıtılması bekleniyor.