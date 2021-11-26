Samsung Galaxy Watch 5 Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Samsung geçtiğimiz aylarda Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic olarak adlandırılan iki yeni akıllı saat modeli ile karşımıza çıkmıştı ve bu modellerin üzerinden çok bir zaman geçmemiş olsa da, şirketin yeni akıllı saati düşündüğünüzden daha erken bir dönemde tanıtılabilir gibi gözüküyor. Yeni bir raporla birlikte Galaxy Watch 5 çıkış tarihi sızdırılmış olabilir.

Samsung Galaxy Watch 5 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Güney Kore merkezli TheElec tarafından yayınlanan rapora göre Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Classic, 2022 yılının ortalarına doğru tanıtılacak ve satışa sunulacak. Şirketin en güncel akıllı saat modellerinin eylül ayında satışa sunulduğunu göz önüne alırsak, birinci yıllarını doldurmadan eski bir model olarak nitelendirilebilirler.

Bildiğiniz üzere Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic, TizenOS yerine WearOS ile kutudan çıkıyordu. Aslında bu fark ilk bakışta anlaşılamayabilir çünkü kullanıcı arabirimi, Samsung'un ikonik akıllı saat arayüzünü koruyacak şekilde düzenlenmişti.

Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Classic modellerinin de WearOS ile kutudan çıkması neredeyse kesin gibi gözüküyor. Üstelik şirket, WearOS sayesinde akıllı saat sevkiyatlarında önemli bir başarı dahi elde etmişti ancak kutlamak için henüz erken olabilir çünkü sevkiyat ile satışlar temelde birbirinden farklı şeylerdir.

Peki siz yayınlanan bu rapor hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Classic, mevcut modellerin üzerine neler katabilir? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.