Samsung, Hayat Kurtaran Özelliklerle Dolu Galaxy Watch 9'u Tanıttı

Samsung'un büyük bir merakla beklenen akıllı saati Galaxy Watch 9 tanıtıldı. İki farklı sürümle birlikte gelen modelin batarya kapasitesi de hangisinin tercih edildiğine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Ekran parlaklığı sayesinde dışarıda kullanımı çok zahmetsiz kılan cihaz, 2 GB RAM ile birlikte kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Samsung Galaxy Watch 9'un Özellikleri Neler?

Özellik 44 mm'lik versiyon 40 mm'lik versiyon Ekran Boyutu 1,5 inç 1,3 inç Ekran Çözünürlüğü 480 x 480 piksel 438 x 438 piksel Ekran Teknolojisi Super AMOLED Super AMOLED Ekran Parlaklığı 3.000 nit 3.000 nit RAM 2 GB 2 GB Depolama 32 GB 32 GB Boyut 46.0 mm x 43.7 mm x 8.6 mm 42.7 mm x 40.4 mm x 8.6 mm Ağırlık 34 gram 31,5 gram Sağlık ve Spor Yaşamsal bulgular, uyku takibi, enerji skoru, uyku koçluğu, fitness endeksi, koşu koçu, günlük kardiyo yükü, tansiyon ölçümü, kalp verileri, düşme tespiti ve acil durum yardımı 44 mm'lik sürümle aynı özelliklere sahip. Herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Batarya Kapasitesi 445 mAh 390 mAh Pil Ömrü Her zaman açık ekran kapalıyken 40 saate kadar, açıkken 30 saate kadar kullanım süresi Her zaman açık ekran kapalıyken 40 saate kadar, açıkken 30 saate kadar kullanım süresi Yazılım Wear OS 7 tabanlı One UI 9 Watch Wear OS 7 tabanlı One UI 9 Watch Dayanıklılık 5ATM+ / IP68 / MIL-STD-810H 5ATM+ / IP68 / MIL-STD-810H Uyumluluk Android 13 ya da üstü Android 13 ya da üstü

Samsung Galaxy Watch 9'un Ekran Özellikleri Neler?

Samsung Galaxy Watch 9'un hangi sürümünün tercih edildiğine göre farklı ekran özellikleri sizi karşılıyor. 44 mm'lik versiyonu tercih ederseniz 1,47 inç ekran boyutuna, 480 x 480 piksel çözünürlüğe sahip oluyorsunuz ama bunun yerine 40 mm'lik sürümünden yana tercih yaparsanız 1,34 inç ve 438 x 438 piksel çözünürlüğe sahip oluyorsunuz.

İki boyut ve çözünürlük de ideal. Ekrandaki içerikleri görmekte zorluk yaşamazsınız. Zaten ekran teknolojisi ve parlaklık değeri sürümden bağımsız. Yani hangisini seçtiğinizin bir önemi olmaksızın Super AMOLED ekrana ve 3.000 nit ekran parlaklığının keyfini çıkarabiliyorsunuz. Ekran teknolojisi sayesinde derin siyahlar elde ederken yüksek parlaklık değeri ise gün ışığı altında bile ekranı rahatça görmenize imkân sunuyor.

Samsung Galaxy Watch 9'un Bataryası Kaç mAh?

Batarya kapasitesi, ekrana benzer şekilde tercih ettiğiniz sürüme göre değişiklik gösteriyor. 44 mm'lik sürüm, 445 mAh batarya kapasitesi sağlarken 40 mm'lik versiyonda ise 390 mAh'lik batarya söz konusu. Eğer akıllı saatin bütün özelliklerini yoğun bir şekilde kullanacaksanız tercihiniz elbette 44 mm'lik sürümden yana olmalı. 40 mm'lik versiyona göre daha uzun bir kullanım imkânı elde etmenizi sağlayacaktır.

Samsung Galaxy Watch 9 Suya Dayanıklı mı?

Samsung'un IP68 ve MIL-STD-810H sertifikalarına sahip olan bu akıllı saati, 5ATM+ su direncine sahip. Toz ve suya karşı dayanıklılığa sahip olan cihaz, 50 metreye kadar statik su basıncına dayanıklı yapıda. Onunla profesyonel dalışlar yapmayı beklememek gerek. Ama yağmur altında kalmak, yanlışlıkla su sıçraması ve benzeri durumlar hakkında endişelenmeye gerek yok.

Samsung Galaxy Watch 9'un Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy Watch 9'un 40 mm'lik sürümü için 19 bin 999 TL, 44 mm'lik versiyonu içinse 20 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi. Hatırlatmak gerekirse bir önceki akıllı saat modeli Galaxy Watch 8'in 40 mm'lik versiyonu 11 bin 999 TL, 44 mm'lik sürümü ise 12 bin 999 TL fiyatla satışa sunulmuştu.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy Watch 9, bana göre günlük kullanım için ideal bir akıllı saat. Su sıçraması gibi durumlara karşı endişelenmemenizi sağlıyor. Öte yandan ekran özellikleri de geniş bir kullanıcı kitlesinin beklentileri karşılıyor. Açıkçası sunduğu bütün bu avantajlar sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesinin beğenisini kazanacağını düşünüyorum.