Samsung, Hayat Kurtaran Özelliklerle Dolu Galaxy Watch 9'u Tanıttı

Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 9'un tanıtımını gerçekleştirdi. Beklentilerinizi karşılayacak düzeyde özelliklerle geliyor.

Arda Özünaldım
Arda Özünaldım
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⚡ Önemli Bilgiler

  • Samsung Galaxy Watch 9, 44 mm ve 40 mm olmak üzere iki farklı sürüme sahip. 44 mm'lik sürümde 1,47 inç, 40 mm'lik versiyonda 1,34 inç ekran boyutuna sahip oluyorsunuz.
  • Her iki versiyon da Super AMOLED ekran teknolojisi ve 3.000 nit maksimum parlaklık içeriyor. Ayrıca tüm sürümler, 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı ile geliyor.
  • Akıllı saatin 44 mm'lik sürümü 445 mAh kapasiteli batarya, 40 mm'lik sürümü ise 390 mAh kapasiteli bataryaya sahip. Ayrıca acil durumlarda hayat kurtaran düşme tespiti ve dahasını içeriyor.

Samsung'un büyük bir merakla beklenen akıllı saati Galaxy Watch 9 tanıtıldı. İki farklı sürümle birlikte gelen modelin batarya kapasitesi de hangisinin tercih edildiğine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Ekran parlaklığı sayesinde dışarıda kullanımı çok zahmetsiz kılan cihaz, 2 GB RAM ile birlikte kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Samsung Galaxy Watch 9'un Özellikleri Neler?

Özellik 44 mm'lik versiyon 40 mm'lik versiyon
Ekran Boyutu 1,5 inç 1,3 inç
Ekran Çözünürlüğü 480 x 480 piksel 438 x 438 piksel
Ekran Teknolojisi Super AMOLED Super AMOLED
Ekran Parlaklığı 3.000 nit 3.000 nit
RAM 2 GB 2 GB
Depolama 32 GB 32 GB
Boyut 46.0 mm x 43.7 mm x 8.6 mm 42.7 mm x 40.4 mm x 8.6 mm
Ağırlık 34 gram 31,5 gram
Sağlık ve Spor Yaşamsal bulgular, uyku takibi, enerji skoru, uyku koçluğu, fitness endeksi, koşu koçu, günlük kardiyo yükü, tansiyon ölçümü, kalp verileri, düşme tespiti ve acil durum yardımı 44 mm'lik sürümle aynı özelliklere sahip. Herhangi bir değişiklik söz konusu değil.
Batarya Kapasitesi 445 mAh 390 mAh
Pil Ömrü Her zaman açık ekran kapalıyken 40 saate kadar, açıkken 30 saate kadar kullanım süresi Her zaman açık ekran kapalıyken 40 saate kadar, açıkken 30 saate kadar kullanım süresi
Yazılım Wear OS 7 tabanlı One UI 9 Watch Wear OS 7 tabanlı One UI 9 Watch
Dayanıklılık 5ATM+ / IP68 / MIL-STD-810H 5ATM+ / IP68 / MIL-STD-810H
Uyumluluk Android 13 ya da üstü Android 13 ya da üstü

Samsung Galaxy Watch 9'un Ekran Özellikleri Neler?

Samsung Galaxy Watch 9'un hangi sürümünün tercih edildiğine göre farklı ekran özellikleri sizi karşılıyor. 44 mm'lik versiyonu tercih ederseniz 1,47 inç ekran boyutuna, 480 x 480 piksel çözünürlüğe sahip oluyorsunuz ama bunun yerine 40 mm'lik sürümünden yana tercih yaparsanız 1,34 inç ve 438 x 438 piksel çözünürlüğe sahip oluyorsunuz.

İki boyut ve çözünürlük de ideal. Ekrandaki içerikleri görmekte zorluk yaşamazsınız. Zaten ekran teknolojisi ve parlaklık değeri sürümden bağımsız. Yani hangisini seçtiğinizin bir önemi olmaksızın Super AMOLED ekrana ve 3.000 nit ekran parlaklığının keyfini çıkarabiliyorsunuz. Ekran teknolojisi sayesinde derin siyahlar elde ederken yüksek parlaklık değeri ise gün ışığı altında bile ekranı rahatça görmenize imkân sunuyor.

Samsung Galaxy Watch 9'un Bataryası Kaç mAh?

Batarya kapasitesi, ekrana benzer şekilde tercih ettiğiniz sürüme göre değişiklik gösteriyor. 44 mm'lik sürüm, 445 mAh batarya kapasitesi sağlarken 40 mm'lik versiyonda ise 390 mAh'lik batarya söz konusu. Eğer akıllı saatin bütün özelliklerini yoğun bir şekilde kullanacaksanız tercihiniz elbette 44 mm'lik sürümden yana olmalı. 40 mm'lik versiyona göre daha uzun bir kullanım imkânı elde etmenizi sağlayacaktır.

Samsung Galaxy Watch 9 Suya Dayanıklı mı?

Samsung'un IP68 ve MIL-STD-810H sertifikalarına sahip olan bu akıllı saati, 5ATM+ su direncine sahip. Toz ve suya karşı dayanıklılığa sahip olan cihaz, 50 metreye kadar statik su basıncına dayanıklı yapıda. Onunla profesyonel dalışlar yapmayı beklememek gerek. Ama yağmur altında kalmak, yanlışlıkla su sıçraması ve benzeri durumlar hakkında endişelenmeye gerek yok.

Samsung Galaxy Watch 9'un Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy Watch 9'un 40 mm'lik sürümü için 19 bin 999 TL, 44 mm'lik versiyonu içinse 20 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi. Hatırlatmak gerekirse bir önceki akıllı saat modeli Galaxy Watch 8'in 40 mm'lik versiyonu 11 bin 999 TL, 44 mm'lik sürümü ise 12 bin 999 TL fiyatla satışa sunulmuştu.

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Editörün Yorumu

Samsung Galaxy Watch 9, bana göre günlük kullanım için ideal bir akıllı saat. Su sıçraması gibi durumlara karşı endişelenmemenizi sağlıyor. Öte yandan ekran özellikleri de geniş bir kullanıcı kitlesinin beklentileri karşılıyor. Açıkçası sunduğu bütün bu avantajlar sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesinin beğenisini kazanacağını düşünüyorum.

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Arda Özünaldım

Haber Editörü

Arda Özünaldım, 2023’ten bu yana teknoloji yayıncılığı alanında çalışan, 2025 yılında ise Tamindir ekibine katılan bir editördür. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden mezun olan Özünaldım, haber yazımı ve kaynak doğrulama konusundaki eğitimini teknolojiye duyduğu ilgiyle bir araya getiriyor. Otomobiller, akıllı telefonlar, kulaklıklar, akıllı saatler ve oyun dünyası başta olmak üzere geniş bir konu yelpazesinde içerik üretiyor. Bunun yanında yazılım güncellemeleri, yapay zekâ araçları, dijital platformlar ve tüketici elektroniğindeki güncel gelişmeleri de yakından takip ediyor. İçeriklerinde yalnızca yeni bir ürünün ne sunduğunu değil, kullanıcı açısından neden önemli olduğunu anlatmaya odaklanıyor. Teknik detayları sadeleştiriyor, resmî açıklamaları ve güncel kaynakları karşılaştırıyor, okuyucunun merak ettiği temel sorulara doğrudan yanıt vermeyi amaçlıyor. Özellikle farklı teknoloji kategorileri arasında bağlantı kuran çok yönlü yaklaşımıyla, hızla değişen teknoloji gündemini anlaşılır ve kullanışlı içeriklere dönüştürüyor.

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