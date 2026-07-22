120Hz Ekranlı ve Güçlü İşlemcili Galaxy Z Flip 8 Tanıtıldı!

Samsung merakla beklenen yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 8'i tanıttı. Katlanabilir telefon Exynos 2600 işlemci, AMOLED ekran ve 4.300 mah batarya gibi özelliklerle karşımıza çıkıyor. İşte Galaxy Z Flip 8'in teknik özellikleri ve fiyatı!

Galaxy Z Flip 8 Özellikleri Neler?

Ana Ekran: 6.9 inç, FHD+, Dynamic AMOLED 2X, 1–120Hz adaptif yenileme

Kapak Ekranı: 4.1 inç, Super AMOLED, 60/120Hz

Arka Kamera: 50 MP ana + 12 MP ultra geniş açı

Ön Kamera: 10 MP

İşlemci: Exynos 2600 (2nm)

Bellek & Depolama: 12 GB RAM / 256 GB veya 512 GB depolama

Batarya & Şarj: 4300 mAh / 25W kablolu, 15W kablosuz şarj

Boyutlar: Açık: 75.4 × 166.9 × 6.1 mm Katlı: 75.4 × 85.7 × 13.1 mm

Ağırlık: 180 g

Renkler: Pembe (Hero), Krem, Siyah, Mint (Online'a özel)

Galaxy Z Flip 8 Ekran Özellikleri Neler?

Galaxy Z Flip 8'de 6,9 inç boyutlarında, 120Hz yenileme hızına ve FHD+ çözünürlüğe sahip AMOLED bir ana ekran mevcut. Bunun yanı sıra cihazda 4,1 inçlik, 1048 x 948 piksel çözünürlüklü ve 120Hz yenileme hızlarını destekleyen AMOLED bir kapak ekranı bulunuyor. Selefiyle karşılaştırdığımızda ekran tarafında devasa değişikliklerin olmadığını görüyoruz.

120Hz tazeleme hızları menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda 90Hz'e kıyasla daha avantajlı konumda. Ek olarak AMOLED paneli renk canlılığı gibi konularda LCD'ye göre daha iyi diyebiliriz.

Galaxy Z Flip 8 İşlemci Özellikleri Neler?

Katlanabilir telefonda Samsung'un kendi üretimi Exynos 2600 işlemcisi kullanılıyor. Halihazırda Galaxy S26 gibi modellerde de karşımıza çıkan yonga seti 2 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Bu da 3 nm veya daha eski yongalara kıyasla daha verimli ve daha yüksek performansta çalıştığı şeklinde yorumlanabilir.

Oyunlarda başarılı bir performans gösteren yonga seti Genshin Impact gibi mobil oyunları 60 FPS'te oynatabiliyor. Yani bu telefonu satın aldığınızda oyun performansı gibi konularda çok fazla bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Burada bir karşılaştırma yaparsak Galaxy Z Flip 7'de Exynos 2500 işlemcisi tercih edilmişti.

Galaxy Z Flip 8 Kamera Özellikleri Neler?

Akıllı telefonda 50 megapiksel ana ve 12 megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan çift kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Önde ise 10 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor. Bir önceki nesilde de aynı kamera özelliklerinin tercih edildiğini göz önüne aldığımızda kamera tarafında çok büyük bir değişikliğin olmadığını söyleyebiliriz.

Galaxy Z Flip 8 Batarya Özellikleri Neler?

Galaxy Z Flip 8'de 25W kablolu ve 15W kablosuz şarj hızlarını destekleyen 4.300 mAh'lik bir pil kullanıldığını belirtelim. Galaxy Z Flip 7'de de aynı özellikler karşımıza çıkmıştı. Yani bu da yeni modelin selefiyle benzer bir kullanım süresi sunacağı anlamına geliyor.

Galaxy Z Flip 8 Fiyatı Ne Kadar?

Galaxy Z Flip 8 tanıtımının ardından ön siparişe açıldı. Şu anda kullanıcılar katlanabilir telefonu ön sipariş verebiliyorlar. Modelin 256 GB depolamaya sahip başlangıç fiyatı 96.999 TL olarak açıklandı. 512 GB depolamalı en üst sürümü ise 108.999 TL'lik bir fiyata sahip.

Editörün Yorumu

Galaxy Z Flip 8'in açıklanan teknik özelliklerine baktığımda selefine çok benzer bir yapıda olduğunu görüyorum. Buradaki en büyük değişiklik yeni modelde Exynos 2600 işlemcisinin kullanılması oldu diyebilirim. Bu da oyun ve genel sistem performansında oldukça etkili bir detay. Bunun dışında bir önceki nesle çok benzer bir telefon olduğunu söyleyebilirim.