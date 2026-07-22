Suya Aşırı Dayanıklı Galaxy Watch Ultra 2 Tanıtıldı! EKG ve Dahası

Samsung'un uzun zamandır yeni bir akıllı saat üzerinde çalıştığı biliniyordu. İlk modele göre birçok önemli yenilikle birlikte gelecek olan bu model, Galaxy Watch Ultra 2 olarak adlandırılıyor ve Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtıldı. Böylelikle hakkında şimdiye kadar büyük bir soru işareti olan tüm detaylar açıklığa kavuştu.

Galaxy Watch Ultra 2'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1.52 inç

1.52 inç Ekran Çözünürlüğü: 498 x 498 piksel

498 x 498 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Koruma: Safir kristal koruma

Safir kristal koruma Ekran Parlaklığı: 5.000 nit maksimum parlaklık

5.000 nit maksimum parlaklık RAM: 2 GB

2 GB Depolama Alanı: 64 GB

64 GB İşlemci: Snapdragon Wear Elite

Snapdragon Wear Elite Batarya Kapasitesi: 800 mAh

800 mAh Pil Ömrü: Her zaman açık ekran kapalıyken 80 saate kadar, açıkken 60 saate kadar

Her zaman açık ekran kapalıyken 80 saate kadar, açıkken 60 saate kadar Sağlık ve Spor Özellikleri: Uyku rehberi, yüksek stres seviyesi uyarısı, fitness endeksi, günlük kardiyo yükü, koşu koçu, kalp sağlığı puanı, EKG, tansiyon, düzensiz kalp ritmi bildirimi, antioksidan, işitme koruması

Uyku rehberi, yüksek stres seviyesi uyarısı, fitness endeksi, günlük kardiyo yükü, koşu koçu, kalp sağlığı puanı, EKG, tansiyon, düzensiz kalp ritmi bildirimi, antioksidan, işitme koruması Sensörler: BioActive sensör, sıcaklık sensörü, barometre ve jeomanyetik sensör

BioActive sensör, sıcaklık sensörü, barometre ve jeomanyetik sensör Yazılım: Wear OS 7 tabanlı One UI 9 Watch

Wear OS 7 tabanlı One UI 9 Watch Bağlantı: LTE, Bluetooth 6.0, çift bant Wi-Fi, NFC ve GPS

LTE, Bluetooth 6.0, çift bant Wi-Fi, NFC ve GPS Dayanıklılık: IP69K ve 10ATM+ sertifikaları

IP69K ve 10ATM+ sertifikaları Ağırlık: 61,5 gram

61,5 gram Boyutlar: 47,4 mm x 47,1 mm x 10,7 mm

Galaxy Watch Ultra 2'nin Ekran Özellikleri Neler?

Galaxy Watch Ultra 2, 1,52 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekran üzerinde 498 x 498 piksel çözünürlük ve 5.000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Safir kristal cam sayesinde çizilme ve darbelere karşı yüksek dayanıklılığa sahip olan akıllı telefon, yüksek parlaklık değeri sayesinde özellikle her hafta düzenli olarak açık hava aktivitelerinde bulunan kişiler için birebir olabilir.

Bu parlaklık sayesinde öğle güneşinde bile önemli sağlık verilerine gözlerinizi kısmaya ya da elinizle gölge yapmaya çalışarak vakit kaybetmenize gerek olmayacaktır. Ekrandaki her şey detaylı şekilde görülebilecektir. Öte yandan ekran teknolojisi de oldukça canlı görüntü ve derin siyahlar elde etmeyi mümkün kılacağını gösteriyor. Ekran boyutu da aynı anda birden fazla veriye göz atma eğiliminde olanlar için yeterli olacaktır.

Galaxy Watch Ultra 2'de Kaç mAh Batarya Var?

Samsung'un yeni akıllı saati, 800 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Bu aslında Galaxy Watch Ultra'ya kıyasla önemli bir gelişme. Öyle ki söz konusu model, 590 mAh batarya kapasitesine sahipti. 210 mAh'lik bir artış bulunuyor. Bu da önceki modele göre çok daha uzun bir kullanım süresinin bizi beklediği anlamına geliyor.

Galaxy Watch Ultra 2 Suya Ne Kadar Dayanıklı?

Cihaz, IP69K ve 10 ATM+ sertifikalarına sahip. Sadece gün içinde yaşanabilecek su sıçramalarına ya da el yıkama gibi durumlara karşı dayanıklı değil. Bunlara ek olarak yüzme, profesyonel su aktiviteleri, yüksek basınçlı su altı aktivitelerine karşı da ciddi dayanıklılığa sahip. Çok zorlu şartlarda kullanacak olanların beklentilerinin çok ötesinde bir dayanıklılığa sahip olduğunu gösterecektir.

Galaxy Watch Ultra 2'nin Fiyatı Ne Kadar?

Galaxy Watch Ultra 2 için 37 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi. Bu model, titanyum gümüş ve titanyum gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Hatırlatmak gerekirse Galaxy Watch Ultra da 2024 yılındaki Galaxy Unpacked etkinliğinden hemen sonra 43 bin 999 TL fiyatla sunulmaya başlanmıştı.

Editörün Yorumu

Galaxy Watch Ultra 2'nin özellikle su ile ilgili herhangi bir endişe duymak istemeyenlerin vazgeçilmezi olacağını düşünüyorum. Uzun süreli bir kullanım imkânı elde etmek isteyenlerin de kesinlikle değerlendirmek isteyeceği bir model olacaktır. Öte yandan Snapdragon Wear Elite işlemcisinin ortaya koyacağı güç de kullanıcıların tercihlerinde önemli rol oynayacaktır.