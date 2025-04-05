Samsung'un Ateşe Dayanıklı Telefonu İçin Geri Sayım! Tarih Netleşti

Android telefon devi Samsung'un sağlamlığıyla öne çıkan XCover serisi için yeni 7 Pro modelinin özellikleri ve tasarımı daha önce ortaya çıkmıştı. Son olarak merakla beklenen cihazla ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Buna göre geri sayımın başladığını söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy XCover 7 Pro İçin Geri Sayım

Kısa süre önce gelen iddiaya göre Samsung Galaxy XCover 7 Pro, bu ay içinde Avrupa'da piyasaya sürülecek. Sağlam yapısıyla dikkat çekeceği söylenen telefonun çok satması bekleniyor.

Beklenen Samsung Galaxy XCover 7 Pro Özellikleri

Mevcut iddialara göre Galaxy XCover 7 Pro, 6.6 inç boyutunda FHD+ çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızına sahip LCD ekranla gelecek. Selefiyle büyük ölçüde benzer tasarım sunacak cihaz, düşmelere ve aşırı sıcaklıklarla karşı dayanıklılığını belgeleyen MIL-STD-810H standartlarını karşılayacak.

Telefon, Qualcomm'un Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden güç alacak. Bu işlemciye 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik edecek. Ayrıca 15W kablolu şarjdan beslenecek 4.350 mAh'lik bataryadan güç çekecek.

Kamera tarafındaysa cihazın arkasında 50 MP ana kamera ile 8 MP ultra geniş açılı lens yer alacakken, ön tarafta ise 13 MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası bulunacak.

Android 15 tabanlı One UI 7 ile kutudan çıkması beklenen cihaz, güç düğmesine yerleştirilmiş parmak izi okuyucusu ve çift SIM desteğine de sahip olacak.

Beklenen Samsung Galaxy XCover 7 Pro Fiyatı

İddialara göre modelin 599 euro fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor.