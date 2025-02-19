Uygun Fiyatlı Katlanabilir Samsung Telefon Geliyor!

Katlanabilir telefonlar günümüzde birçok sorunu aşarak rahatlıkla kullanılabilir hale gelmiş olsa da yüksek fiyatları nedeniyle normal telefonlar gibi yaygınlaşamıyor. Analistler katlanabilir telefon fiyatlarının kısa vadede ciddi bir düşüş yaşamasını beklemezken birçok marka bu konuda çalışma yürütüyor.

Samsung Galaxy Z Flip FE Doğrulandı

Dünyanın en büyük telefon üreticisi ünvanını korumaya devam eden Samsung'un önümüzdeki aylarda Galaxy Z Flip 7'nin yanı sıra Galaxy Z Flip FE modelini de tanıtması bekleniyor. Daha önce sızıntılar ile birçok kez gündeme gelen bu telefon "FE" ifadesinden anlayacağınız üzere daha uygun fiyatlı olacak.

Galaxy Z Flip FE özellikleri nasıl olacak? sorusuna cevap vererek başlayalım. Galaxy Z Flip 6 ile aynı ekrana ev sahipliği yapması beklenen telefon gücünü Exynos 2400 işlemciden alacak. 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB depolama alanı telefonun beklenilen diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Samsung bu telefon hakkında herhangi bir açıklama yapmadı ancak yanlışlıkla telefonun varlığını doğruladı. Samsung sunucularında SM-F761 model numaralı bir cihaz için bir yazılım derlemesi görüldü. Şu anda bu model numarasına sahip bir Samsung cihazı yok.

Model numarasındaki "F" katlanabilir telefon olduğunu, ilk sayı 7 ise Flip serisinin bir parçası olduğunu söylüyor. Sizce katlanabilir telefonların uygun fiyatlı hale gelmesi satışları ciddi şekilde artırır mı? Yorumlarda tartışalım...