Samsung Galaxy Z Fold 4'ün Depolama Alanı ve Fiyatı Sızdırıldı

Yeni bir sızıntı, Samsung'un veri avcılarına tam olarak istediklerini vermeye hazır olabileceğini ve yaklaşmakta olan Galaxy Z Fold 4'e büyük bir depolama seçeneği ekleyebileceğini gösteriyor. Daha önce birçok özelliği sızdırılan Galaxy Z Fold 4'ün bu seferki sızıntısı daha çok depolama alanına odaklı ve görünen o ki Samsung bu konuda oldukça iddialı.

Galaxy Z Fold 4, Samsung'un amiral gemisi katlanabilir telefonunun yeni nesli. Genel özellikleri hakkında birkaç ayrıntı ortaya çıkmış olsa da SamMobile'ın en son raporu, yeni katlanabilir telefonun 1 TB'lık bir depolama alanına sahip olabileceğini öne sürüyor.

İddialar gerçeğe kavuşursa bu, Samsung'un ilk kez 1 TB depolama alanına sahip bir telefonu piyasaya sürmesi olmayacak. Bu konuda bilinen ilk örnek Galaxy S22 Ultra. Bununla birlikte, telefonun fiyatını ne kadar artırdığı düşünüldüğünde Android ekosisteminde bu kadar depolama alanına sahip telefonlar nispeten nadir durumda ve kullanıcı tarafında da bu boyutta bir depolamaya ihtiyaç olup olmadığı tartışma konusu.

1 TB Depolamaya Sahip Olmak Fiyata da Yansıyacak

Samsung'un katlanabilir serisindeki cihazların hiçbirinde microSD yuvaları yok ve Fold 4'de de bulunmayacağı iddia ediliyor. Bu, 1 TB seçeneğini depolama alanını fazlasıyla kullanan kullanıcılar için çekici hâle getirecektir. Önemli bir bilgi vermek gerekirse Samsung'un önceki katlanabilir modellerinin hiçbiri 512 GB'ın üzerinde depolama alanına sahip değildi.

SamMobile'ın belirttiği gibi, 1 TB'lık bir modelin potansiyel fiyatı hakkında hiçbir şey söylenmedi. Mevcut 512GB Galaxy Z Fold 3, 1.899 dolardan satışa sunulmuştu. 1 TB'lık bir modelin fiyatı bu bağlamda en az 1,999 dolar olması bekleniyor ve bu da onu piyasadaki en pahalı telefonlardan biri yapıyor.

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