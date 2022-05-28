Samsung Galaxy Z Fold 4'ün Kasası Sızdırıldı

Hem Samsung Galaxy Z Fold 4'ün hem de Samsung Galaxy Z Flip 4'ün Ağustos ayında gün yüzüne çıkmalarını bekliyoruz ve şimdi güvenilir bir kaynaktan gelen ve Galaxy Z Fold 4 için katlanabilir tasarım değişikliğine işaret eden yeni bir sızıntı var.

Sızıntılarıyla bilinen Ice Universe, Galaxy Z Fold 4 düşünülerek tasarlandığı iddia edilen bir kılıfın bazı fotoğraflarını yayınladı ve Galaxy Z Fold 3 versiyonuna kıyasla önemli bir fark olduğu fark edildi. Kullanıcıların Samsung Galaxy Z Fold 3 ile ilgili küçük şikayetlerinden biri, harici ekranın (telefon kapalıyken gördüğünüz) çok uzun ve dar olmasıydı, bu yüzden yeni modelde bu şikayet dikkate alınmış gibi görünüyor.

Compared with the Fold3 protective case, the Fold4 screen ratio is improved. pic.twitter.com/a43p6zrcu5 — Ice universe (@UniverseIce) May 27, 2022

Samsung Kullanıcıların Eleştirilerini Dikkate Alıyor

Burada şimdilik gerçek ekran ölçümleriyle ilgili herhangi bir bilgiye sahip değiliz bu nedenle Samsung'un en yeni katlanabilir özellikleri hâlâ belirsizliğini koruyor ancak Samsung'un Galaxy Z Fold 3 ile ilgili eleştirileri dikkate aldığını ve Galaxy Z Fold 4'de de mümkün olduğunca çok sayıda eleştiriyle başa çıkmaya hazır olduğunu öğrenebiliyoruz.

Galaxy Z Fold 4'ün selefinden daha ince ve hafif olacağına dair söylentiler de var çünkü katlanabilir telefonların bile bazen cebe sığması gerekiyor. Şimdilik cihazla ilgili başka bir detaya sahip değiliz ancak Samsung'un önümüzdeki birkaç ay içinde tam olarak ne üzerinde çalıştığını kullanıcılarla paylaşmasını bekliyoruz.

Peki siz Samsung'un yeni katlanabilir telefonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.