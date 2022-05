Samsung Galaxy Z Fold 4'ün Kasası Sızdırıldı

Hem Samsung Galaxy Z Fold 4'ün hem de Samsung Galaxy Z Flip 4'ün Ağustos ayında gün yüzüne çıkmalarını bekliyoruz ve şimdi güvenilir bir kaynaktan gelen ve Galaxy Z Fold 4 için katlanabilir tasarım değişikliğine işaret eden yeni bir sızıntı var.

Sızıntılarıyla bilinen Ice Universe, Galaxy Z Fold 4 düşünülerek tasarlandığı iddia edilen bir kılıfın bazı fotoğraflarını yayınladı ve Galaxy Z Fold 3 versiyonuna kıyasla önemli bir fark olduğu fark edildi. Kullanıcıların Samsung Galaxy Z Fold 3 ile ilgili küçük şikayetlerinden biri, harici ekranın (telefon kapalıyken gördüğünüz) çok uzun ve dar olmasıydı, bu yüzden yeni modelde bu şikayet dikkate alınmış gibi görünüyor.

Compared with the Fold3 protective case, the Fold4 screen ratio is improved. pic.twitter.com/a43p6zrcu5