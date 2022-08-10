Samsung Galaxy Z Fold 4 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung, devam etmekte olan Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 4 katlanabilir telefonunu duyurdu. Samsung bu telefon sayesinde hedeflerini daha da ileriye taşıyor. Yeni katlanabilir telefon, telefon modunda yönetilmesi daha kolay olmasını sağlayan değiştirilmiş bir tasarıma sahip. Ayrıca katlanabilir ekranından tutun, işlemci ve kamerasına kadar pek çok iyileştirmeyle karşımıza çıkıyor.

Samsung, 2019'da ilk Galaxy Fold cihazını piyasaya sürerek pazara erken girenlerden biriydi. Display Supply Chain Consultants ve Omdia'nın tahminlerine göre katlanabilir telefon pazarında sevkiyatlar açısından geniş bir farkla lider durumda ancak katlanabilir telefonlar hâlâ sektörde yeteri kadar yer edinebilmiş değil. Yeni Z Fold 4 ve Z Flip 4, Samsung'un önceki modellerin en büyük eleştirilerinden bazılarını düzelterek ve potansiyel olarak katlanabilirleri daha büyük bir kitle için daha çekici hâle getirerek, sektörde katlanabilir telefonların önemli bir yer edinmek adına kullanıcıları bekliyor.

Galaxy Z Fold 4, kapatıldığında normal, katlanmayan bir telefona daha çok benzeyen daha geniş bir kapak ekranına sahip. Bu değişiklik, Z Fold 4'ün ekranı o kadar dar olmadığı için uygulamaların daha doğal görünmesini sağlıyor. Aradaki fark Galaxy Z Fold 3 ile karşılaştırıldığında kesinlikle göze çarpıyor ancak ekran hâlâ Galaxy S22 veya iPhone 13 gibi standart bir telefon kadar geniş değil.

Z Fold 4'ün genel tasarımı genel olarak aynı ancak Samsung, Z Fold 4'ün daha sağlam bir yapıya sahip olduğunu iddia ediyor. Dış kısım Gorilla Glass Victus Plus ile korunurken, dâhili tablet boyutundaki ekranın %45 daha dayanıklı olduğu söyleniyor. Samsung ayrıca Z Fold 4'ün iç ekranının öncekinden daha parlak olduğunu ve iç ekran altı kamerasının daha az fark edildiğini söylüyor. Ayrıca önceki sürüm gibi Z Fold 4 de S Pen ile uyumlu.

Samsung, Z Fold 4'ün üçlü lens kamera sistemini 50MP ana sensöre, 12MP ultra geniş sensöre ve 10MP telefoto lense yükseltiyor. Bu telefoto lens, 3x'e kadar optik yakınlaştırmayı ve 30x'e kadar dijital yakınlaştırmayı destekleyecek. Samsung ayrıca Galaxy S22'nin geliştirilmiş düşük ışıklı fotoğrafçılığını Z Fold 4 ve Flip 4'e getiriyor.

Z Fold 4 ayrıca Galaxy S22 serisinde bulunan işlemcinin daha yeni ve daha iyileştirilmiş bir versiyonu olan Qualcomm'un Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisi üzerinde çalışacak.

Samsung Galaxy Z Fold 4 Özellikleri

Ana Ekran: 7.6 inç, 2176 x 1812, 120Hz yenileme hızı

7.6 inç, 2176 x 1812, 120Hz yenileme hızı Diğer Ekran: 6.2 inç, 2316 x 904, 120Hz yenileme hızı, Gerilla Glass Victus Plus

6.2 inç, 2316 x 904, 120Hz yenileme hızı, Gerilla Glass Victus Plus İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Depolama: 256 GB/512 GB /1 TB

256 GB/512 GB /1 TB RAM: 12 GB

12 GB Kamera: 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş, 10MP 3x telefoto, 10MP + 4MP ekran altı selfie kamera

50MP ana kamera, 12MP ultra geniş, 10MP 3x telefoto, 10MP + 4MP ekran altı selfie kamera Pil: 4400 mAh, 25w kablolu, 15w kablosuz

4400 mAh, 25w kablolu, 15w kablosuz Diğer: NFC, parmak izi sensörü, eSIM, S Pen desteği, IPx8

NFC, parmak izi sensörü, eSIM, S Pen desteği, IPx8 Boyutlar: 155.1 x 67.1 x 15.8 mm (kapalı), 155.1 x 130.1 x 6.3 mm (açık)

155.1 x 67.1 x 15.8 mm (kapalı), 155.1 x 130.1 x 6.3 mm (açık) Ağırlık: 254gr

Samsung Galaxy Z Fold 4 Fiyatı