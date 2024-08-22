Yeni Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim'in Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı: Kamerasıyla Öne Çıkacak!

Samsung tarafından uzun bir süredir geliştirildiği söylenen yeni katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Z Fold 6 hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Merakla beklenen yeni cihazın tanıtım tarihi ve kamera performasıyla ilgili önemli detaylar gün yüzüne çıktı. Detaylar haberde.

Eylül Ayında Piyasaya Sürülecek Yeni Galaxy Z Fold 6 Slim Önemli Kamera Özelliklerine Sahip Olacak

Samsung, geçtiğimiz ay düzenlediği Unpacked etkinliğinde merakla beklenen Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'yı resmen tanıttı. Dev şirket, bu modeller ile birlikte piyasaya sürülmesi beklenen yeni Galaxy Z Fold 6 Slim ismiyle çıkış yapması beklenen model hakkında etkinlikte herhangi bir bilgiye yer vermedi. Şimdi ise yeni cihazın çıkış tarihi güvenilir kaynaklar tarafından sızdırıldı.

Buna göre, yeni Z Fold 6 Slim 25 Eylül'de anavatanı Güney Kore'de resmen satışa sunulacak. Yeni katlanabilir telefonun, Galazy Z Fold 6'dan 200 dolar daha pahalı olarak yaklaşık 2.100 dolar karşılığında satın alınabileceği söyleniyor. Cihazın çıkış tarihi ve fiyat bilgisine ek olarak kamera performası hakkında da önemli iddialar mevcut.

Aktarılanlara göre yeni Galaxy Z Fold 6 Slim, kapak ekranında 10 MP çözünürlüklü bir ön kamera ile gelecek. Yeni ön kamera ayrıca, ekran altı kamera (UPC) teknolojisi sayesinde daha net fotoğraflar çekebilecek. Cihazın ana ve telefoto kameralarıyla ilgili net bilgiler henüz paylaşılmamış olsa da 12MP ultra geniş açılı kameraya sahip olabileceği belirtiliyor.

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