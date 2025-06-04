Samsung'dan Şaşırtan Hamle! Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 Fiyatı Yok Artık Dedirtti
Samsung'un merakla beklenen Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 modellerinin fiyatıyla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar!
Geçen yılın temmuz ayında Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 katlanabilir telefonlarını piyasaya süren Samsung, yakında Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 ile karşımıza çıkacak. Söz konusu modeller uzun bir süredir merakla bekleniyor. Bugün ise heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. İşte beklenen Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 fiyatı!
Beklenen Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 Fiyatı
Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından PandaFlash Pro, Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7'nin geçen sene çıkan modeller ile aynı fiyatı taşıyacağını paylaştı. Fakat bu her ülke için geçerli olmayacak. Bazı bölgelerde yüksek ve farklı fiyatlarla karşılaşacağız. Bu ülkelerden birinin de yüksek döviz kuru ve enflasyon nedeniyle Türkiye olacağı tahmin ediliyor.
Buna göre Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7'nin sırasıyla 1.099 dolar ve 1.899 dolar başlangıç fiyatına sahip olacağını söyleyebiliriz.
Beklenen Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 Özellikleri
|Özellik
|Galaxy Z Fold 7
|Galaxy Z Flip 7
|Ana Ekran
|7.6" QHD+ Dynamic AMOLED, 120Hz
|6.7" Dynamic AMOLED, 120Hz
|Kapak Ekranı
|6.2" AMOLED, 120Hz
|3.4" veya daha büyük AMOLED
|Tasarım
|İnce, hafif, yeni menteşe
|Kompakt, daha ince, renkli
|İşlemci
|Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400
|Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400
|RAM
|12/16 GB
|8 GB
|Depolama
|256 GB / 512 GB / 1 TB
|256 GB / 512 GB
|Ana Kamera
|200 MP
|50 MP (beklenen)
|Ekstra Kameralar
|12 MP Ultra Geniş + 10 MP Telefoto (3x)
|12 MP Ultra Geniş
|Ön Kamera
|Kapak ekranında, detay netleşmedi
|Kapak ekranında, detay netleşmedi
|Batarya
|4.400 mAh+, 25W hızlı şarj
|3.700 mAh, 25W hızlı şarj
|Kablosuz Şarj
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|IPX8
|IPX8
|İşletim Sistemi
|Android 15 + One UI 6
|Android 15 + One UI 6
|Fiyat (ABD)
|1.899 dolar
|1.099 dolar
|Ekstra Özellikler
|S Pen desteği, DeX, gelişmiş çoklu pencere
|Kompakt, daha fonksiyonel kapak ekranı
|İlk Defa Exynos?
|Bölgeye göre Exynos ihtimali var
|ABD’de ilk kez Exynos ihtimali yüksek
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung'un yeni katlanabilir modellerinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.