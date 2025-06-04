Samsung'dan Şaşırtan Hamle! Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 Fiyatı Yok Artık Dedirtti

Geçen yılın temmuz ayında Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 katlanabilir telefonlarını piyasaya süren Samsung, yakında Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 ile karşımıza çıkacak. Söz konusu modeller uzun bir süredir merakla bekleniyor. Bugün ise heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. İşte beklenen Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 fiyatı!

Beklenen Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 Fiyatı

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından PandaFlash Pro, Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7'nin geçen sene çıkan modeller ile aynı fiyatı taşıyacağını paylaştı. Fakat bu her ülke için geçerli olmayacak. Bazı bölgelerde yüksek ve farklı fiyatlarla karşılaşacağız. Bu ülkelerden birinin de yüksek döviz kuru ve enflasyon nedeniyle Türkiye olacağı tahmin ediliyor.

Buna göre Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7'nin sırasıyla 1.099 dolar ve 1.899 dolar başlangıç fiyatına sahip olacağını söyleyebiliriz.

Beklenen Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 Özellikleri

Özellik Galaxy Z Fold 7 Galaxy Z Flip 7 Ana Ekran 7.6" QHD+ Dynamic AMOLED, 120Hz 6.7" Dynamic AMOLED, 120Hz Kapak Ekranı 6.2" AMOLED, 120Hz 3.4" veya daha büyük AMOLED Tasarım İnce, hafif, yeni menteşe Kompakt, daha ince, renkli İşlemci Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400 Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400 RAM 12/16 GB 8 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB 256 GB / 512 GB Ana Kamera 200 MP 50 MP (beklenen) Ekstra Kameralar 12 MP Ultra Geniş + 10 MP Telefoto (3x) 12 MP Ultra Geniş Ön Kamera Kapak ekranında, detay netleşmedi Kapak ekranında, detay netleşmedi Batarya 4.400 mAh+, 25W hızlı şarj 3.700 mAh, 25W hızlı şarj Kablosuz Şarj Var Var Suya Dayanıklılık IPX8 IPX8 İşletim Sistemi Android 15 + One UI 6 Android 15 + One UI 6 Fiyat (ABD) 1.899 dolar 1.099 dolar Ekstra Özellikler S Pen desteği, DeX, gelişmiş çoklu pencere Kompakt, daha fonksiyonel kapak ekranı İlk Defa Exynos? Bölgeye göre Exynos ihtimali var ABD’de ilk kez Exynos ihtimali yüksek

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung'un yeni katlanabilir modellerinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.