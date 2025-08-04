Bir YouTuber, Galaxy Z Fold 7'nin Sağlamlığını Canlı Yayında Test Ediyor

Koreli bir YouTuber, Samsung Galaxy Z Fold 7'yi canlı yayında sağlamlık testine tabi tutma kararı aldı. Şirketin geçtiğimiz ay tanıtılan telefon için "en az 200 bin katlamaya dayanıklı" ifadesini test etmek isteyen YouTuber, şimdiden elindeki Galaxy Z Fold 7'yi 119 bin kez katlamayı başardı. Hedef ise 200.000 katlamaya ulaşmak ve telefonun hayatta kalıp kalmayacağını görmek.

Samsung Galaxy Z Fold 7, Canlı Yayında Sağlamlık Testinde

Günümüzde akıllı telefonlar hiç olmadığı kadar hassas ve kırılgan. Bu nedenle en ufak kaza bile size küçük bir servete mal olabilir. Üstelik söz konusu katlanabilir telefonlar olduğunda durum çok daha kötü. Örneğin kısa süre önce tanıtılan "teknoloji harikası" Galaxy Z Fold 7" bile hassas ekranı ve menteşe gibi parçaları nedeniyle sizi yarı yolda bırakmaya oldukça müsait bir cihaz.

Ancak Samsung yetkilileri, telefonlarına güvendiklerini ve yapılan testlerde Galaxy Z Fold 7'nin yüz binlerce katlamada bile sağlam kaldığını iddia etti. Koreli tech·it kanalı ise bu sözlerin ne kadar doğru olduğunu test etmeye karar verdi. Telefona her katlamayı saymaya yarayan küçük bir sensör yerleştiren iki YouTuber, canlı yayında telefonu katlamaya başladı.

Bu içeriğin yazıldığı saat itibatiyle 119 bin katlamada olan YouTuber'lar 200 bine kadar devam edecek. Sonrasında ise sonuçlar izleyicilerle paylaşılacak. Yine de tüm sonuçları öğrenmek için telefonun 200 bin kez katlanmasına gerek yok.

100.000 Katlamadan Sonra Ne Oldu?

tech-it kanalı bir yandan bu yorucu deneyi sürdürürken diğer yandan da zaman zaman telefonun yaşadığı değişimi mercek atlına alıyor. Örneğin ilk 90 bin katlamada Galaxy Z Fold 7'ye hiçbir şey olmazken 100 bin katlama sonrasında menteşeden hafif çıtırtılar gelmeye başladı.

Ayrıca ekrandaki katlama izi de giderek daha belirgin bir hale geldi. Yine de dokunmatik ve diğer tüm ekran fonksiyonları sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Menteşeden gelen küçük ses ve katlama izi ise bu telefonu aldıktan sonra uzun kullanım durumunda görmeyi bekleyebileceğiniz kusurlar.

Galaxy Z Fold 7 Almayı Düşünenler için Rehber Niteliğinde

Samsung Galaxy Z Fold 7 kesinlikle eşsiz bir telefon. Hem tasarım hem de fonksiyon açısından sunduğu yenilikler sayesinde pek çok kişi bu "teknoloji harikası" telefonu kullanmak istiyor. Ancak fiyatı da oldukça yüksek. Fold 7'nin en ucuz versiyonu bile ülkemizde 95 bin TL'ye satılıyor. Üstelik 100 bin TL verdiğiniz telefonun 256 GB depolamadan fazlasını sunsun istiyorsanız bu fiyat artıyor.

Kimse vergiler dahil neredeyse 3 bin dolar gibi yüksek bir fiyata satılan telefonun kıırılgan ya da fazla hassas olmasını istemez. Eğer siz de Galaxy Z Fold 7 almak istiyor ve birkaç yıl kullanmayı düşünüyorsanız bu test yaşayacaklarınızın ufak bir ön gösterimi. Bu nedenle tavsiyemiz videoyu izlemeniz ve kararınızı sonuçlarına göre vermenizi tavsiye ederiz.