Honor 7000 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Tanıttı! 120Hz Ekrana Sahip

Geçtiğimiz haftalarda 8300 mAh batarya kapasitesine sahip Honor X70'i duyuran Honor, yeni bir telefon tanıttı. Honor Play 70 Plus isimli bütçe dostu telefon devasa batarya ve yüksek yenileme hızı sunuyor. Telefon için 1.199 yuan (6.769 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.

Honor Play 70 Özellikleri

6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor Play 70 Plus, LCD ekran üzerinde 720 x 1610 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 700 nit parlaklık sunuyor. 207 gram ağırlığındaki telefon 166,89 x 76,8 x 8,24 mm boyutlarında.

En iyi orta segment telefonlar arasında yer alan Play 70 gücünü Snapdragon 6s Gen 3 işlemcsiinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.3 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı Magic OS 9.0 ile birlikte gelen telefond 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alıyor. 7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

NFC teknolojisini destekleyen telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/.1.8 diyafram değerine sahip kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera mevcut.

Honor Play 70'de IP65 sertifikas ıbulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Çift stereo hoparlöre sahip telefonda parmak izi sensörü de mevcut.

Honor Play 70 Fiyatı