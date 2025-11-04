Samsung'un Üçe Katlanan Telefonu İçin Kritik Gelişme!

Samsung’un üçe katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z TriFold için geri sayım resmen başladı. Ekim ayında düzenlenen bir etkinlikte ilk kez sergilenen cihaz, şimdi yeni bir gelişmeyle yeniden gündeme geldi. Buna göre modelin yakında duyurulması bekleniyor. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy Z TriFold Bluetooth Veri Tabanında

Samsung Galaxy Z TriFold, Bluetooth SIG sertifikasyon veri tabanında görüntülendi. Cihazın SM-D6390, SM-D639N, SM-D639U, SM-D639U1 ve SM-D639B olmak üzere beş farklı model numarasına sahip olduğu görülüyor. Bu durum üçe katlanan telefonun yalnızca belirli ülkelere özel kalmayıp küresel olarak da satışa sunulacağını gösteriyor.

Daha önceki söylentiler akıllı telefonun yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde satılacağını işaret ediyordu.

Samsung Galaxy Z TriFold Ne Zaman Tanıtılacak?

Mevcut bilgilere göre Samsung’un üçe katlanabilir akıllı telefonu 2025 bitmeden resmi olarak duyurulacak. Ancak düşük de olsa tanıtımın 2026’nın başlarına sarkma ihtimali bulunuyor. Bunu önümüzdeki haftalarda göreceğiz.

Beklenen Samsung Galaxy Z TriFold Özellikleri

Mevcut bilgilere göre Samsung Galaxy Z TriFold, 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla gelecek. Bölgeye göre Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 veya Exynos 2500 işlemciden güç alması beklenen cihaz, 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleriyle piyasaya sürülecek. Depolama alanı tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri sunulacak.

Öte yandan model, 200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı ve 10 MP telefoto sensöre sahip olacak. Ön tarafta ise 12 MP özçekim kamerası kullanıcıları karşılayacak. Kutudan Android 15 tabanlı One UI 7.0 arayüzüyle çıkması beklenen üçe katlanan cihaz, 45W hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryadan güç alacak.

Beklenen Samsung Galaxy Z TriFold özellikleri şu şekilde sıralandı:

Ekran: AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, yüksek parlaklık desteği

AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, yüksek parlaklık desteği İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 veya Exynos 2500

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 veya Exynos 2500 RAM: 12 GB / 16 GB - LPDDR5X

12 GB / 16 GB - LPDDR5X Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB - UFS 4.0

256 GB / 512 GB / 1 TB - UFS 4.0 Kamera: 200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı, 10 MP telefoto (3x optik zoom), 12 MP ön kamera

200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı, 10 MP telefoto (3x optik zoom), 12 MP ön kamera Batarya: 5.000 mAh, 45W hızlı şarj desteği

5.000 mAh, 45W hızlı şarj desteği Yazılım: Android 15 tabanlı One UI 7.0

Android 15 tabanlı One UI 7.0 Bağlantı: Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, USB-C 3.2, 5G desteği

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy Z TriFold modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.