Samsung Galaxy S26 Serisini Bekleyenlere Kötü Haber!

Samsung’un merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26 hakkında her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Özellikle performans tarafında önemli yenilikler sunması beklenen modeller, bu kez tanıtım tarihiyle gündemde. Daha önce ocak ayında tanıtılacağı öne sürülen Galaxy S26 serisinin planlanandan biraz daha geç piyasaya çıkabileceği iddia edildi. İşte detaylar...

Samsung Galaxy S26 Serisi Ne Zaman Tantıılacak?

Akıllı telefon pazarına yakın güvenilir kaynaklara göre Samsung, yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26’yı 25 Şubat 2026 tarihinde tanıtmayı planlıyor. Yeni modellerin,ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Francisco kentinde gerçekleştirilecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi, son yıllarda Galaxy S serisi lansmanlarını genellikle ocak sonu veya şubat başında yapıyordu. Ancak bu kez tanıtımın biraz ertelenmesinin arkasında şirketin yeni nesil 2nm Exynos 2600 işlemcisini hazır hale getirme süreci olduğu söyleniyor.

Samsung’un bu işlemcinin hem kararlılık hem de enerji verimliliği açısından beklentileri tam olarak karşılaması için ek testler ve optimizasyon çalışmaları yürüttüğü ifade ediliyor.

Öte yandan geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy S25 Edge modelinin satış performansının beklentilerin altında kalması, markanın ürün stratejisini yeniden şekillendirmesine neden oldu. Bu doğrultuda Samsung, Galaxy S26 serisini yalnızca S26, S26+ ve S26 Ultra olmak üzere üç modelle piyasaya sürmeye karar verdi. Bu yeniden planlama süreci de lansman tarihinin birkaç hafta ileriye alınmasına yol açtı.

Ayrıca Samsung’un yapay zekâ özellikleriyle öne çıkacak yeni One UI sürümünü de Galaxy S26 serisiyle birlikte duyurmayı planladığı konuşuluyor. Şirketin bu sürümdeki yapay zekâ özelliklerinin donanım ve yazılımla tam uyum içinde çalışmasını sağlamak için ek zamana ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Görünen o ki Samsung Galaxy S26 serisi için biraz daha beklememiz gerekecek. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi akıllı telefonlar arasında yer alması beklenen yeni Android amiral gemisi seriden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.