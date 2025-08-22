Samsung Bulut Oyun Servisini Nihayet Müjdeledi!

Samsung'un oyunları cihazlara yüklemeye gerek kalmadan servis ettiği "bulut oyun" servisi, nihayet Avrupa vatandaşlarının erişimine açıldı. Geçtiğimiz sene Kuzey Amerika'da başlatılan Samsung Mobile Gaming Hub, premium mobil oyunları baz alacağı bir kataloğa sahip olacak ve yıl içinde tanıtılacak bir güncellemeyle gelecek. Avrupa'daki oyuncular, mobil oyun bulut hizmetine erişmekle kalmayıp, uygulamanın yenilenmiş yüzüyle de karşılacak.

Samsung Mobile Gaming Hub Önce Birleşik Krallık'ta Erişime Açılacak

Samsung tarafından yapılan açıklamada, bulut oyun hizmetinin önceliğinin premium mobil oyunlardan oluşan ve her gün büyüyen bir katalog olacağı belirtildi. Oyuncular, bulut altyapısını kullanarak herhangi bir kurulum yapmadan oyun deneyimini elde edebilecek. Samsung'un Avrupa'daki ilk durağı ise önce Birleşik Krallık, sonra Almanya olacak.

Mobile Gaming Hub Uygulaması Baştan Aşağıya Yenileniyor

Samsung aynı zamanda Mobile Gaming Hub platformunu da yenilemeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda oyunculara daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunulacak ve yapay zekâ araçları platforma entegre edilerek oyun keşfine ve destek hizmetlerine olanak sağlayacak. Samsung, Mobile Gaming Hub'ın "tüm mobil oyun ihtiyaçları için tek merkez" olacağını söylüyor.

Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

Samsung, beta sürecinin ardından Avrupa'daki diğer ülkelere de kademeli geçiş yapılacağını açıkladı. Ancak kesin takvim henüz paylaşılmadı. Mobil bulut oyun hizmetinin Türkiye veya diğer ülkelerde ne zaman erişime açılacağı şimdilik bilinmiyor.