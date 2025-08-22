Yarış Oyunlarının Bir Numarası Hiç Olmadığı Kadar Ucuzladı! Hemen Alın

Microsoft'un rekorlar kıran yarış oyunu Forza Horizon 5, yeni bir indirim kampanyasıyla oyuncuların gündemine düştü. Şu an Steam'de başlatılan kampanya kapsamında ana oyun ve tüm indirilebilir içerik paketleri (DLC), yarı fiyatına satılıyor.

Forza Horizon 5 Steam fiyatı normalde 32,78 dolar (₺1.344,44), ancak %50 indirim kampanyasıyla 16.39 dolara (₺672,22) kadar inmiş durumda. Yani oyunun yanı sıra özel araba paketleri, VIP üyeliği, Hot Wheels eklentisi gibi pek çok içeriği yarı fiyatına satın almanız mümkün.

İndirimli Forza Horizon 5 Kampanyası İçin Son Gün 25 Ağustos

Steam sayfasındaki tüm satın alınabilir öğeler, yarı fiyatına düştü. Ancak bu kampanya yalnızca birkaç gün boyunca aktif olacak. Forza Horizon 5 oyununu indirimli alabileceğiniz son gün 25 Ağustos 2025 olarak belirlendi.

Forza Horizon 5 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel i5-4460 veya AMD Ryzen 3 1200

Intel i5-4460 veya AMD Ryzen 3 1200 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVidia GTX 970, AMD RX 470 veya Intel Arc A380

NVidia GTX 970, AMD RX 470 veya Intel Arc A380 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 110 GB kullanılabilir alan

Forza Horizon 5 Maksimum Sistem Gereksinimleri