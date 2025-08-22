Yarış Oyunlarının Bir Numarası Hiç Olmadığı Kadar Ucuzladı! Hemen Alın
Steam'de %92 oranında "çok olumlu" yoruma sahip olan popüler yarış oyunu Forza Horizon 5'e kısa süreliğine %50 oranında indirim kampanyası tanımlandı.
Microsoft'un rekorlar kıran yarış oyunu Forza Horizon 5, yeni bir indirim kampanyasıyla oyuncuların gündemine düştü. Şu an Steam'de başlatılan kampanya kapsamında ana oyun ve tüm indirilebilir içerik paketleri (DLC), yarı fiyatına satılıyor.
Forza Horizon 5 Steam fiyatı normalde 32,78 dolar (₺1.344,44), ancak %50 indirim kampanyasıyla 16.39 dolara (₺672,22) kadar inmiş durumda. Yani oyunun yanı sıra özel araba paketleri, VIP üyeliği, Hot Wheels eklentisi gibi pek çok içeriği yarı fiyatına satın almanız mümkün.
İndirimli Forza Horizon 5 Kampanyası İçin Son Gün 25 Ağustos
Steam sayfasındaki tüm satın alınabilir öğeler, yarı fiyatına düştü. Ancak bu kampanya yalnızca birkaç gün boyunca aktif olacak. Forza Horizon 5 oyununu indirimli alabileceğiniz son gün 25 Ağustos 2025 olarak belirlendi.
Forza Horizon 5 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşlemci: Intel i5-4460 veya AMD Ryzen 3 1200
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVidia GTX 970, AMD RX 470 veya Intel Arc A380
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 110 GB kullanılabilir alan
Forza Horizon 5 Maksimum Sistem Gereksinimleri
- İşlemci: Intel i5-8400 veya AMD Ryzen 5 1500X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVidia GTX 1070, AMD RX 590 veya Intel Arc A750
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 110 GB kullanılabilir alan