Samsung'un Gizemli Katlanabilir Telefonu Ortaya Çıktı: Çok Geniş Olacak!

Samsung, her yıl olduğu gibi 2026'da da yeni katlanabilir telefonlarıyla sahneye çıkacak. Şirketin bu yıl beklenen Galaxy Z Fold ve Flip modellerinin yanı sıra yeni bir katlanabilir cihaz daha geliştirdiği uzun bir süredir konuşuluyor.

Son olarak sızdırılan One UI 9 kodları bu yeni gizemli telefonu ortaya çıkardı. Paylaşılan bilgiler yeni Galaxy Z Fold modelinin oldukça geniş bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor. İşte detaylar!

Geniş Ekranlı Galaxy Z Fold Modelinin Tasarımı Nasıl Olacak?

Samsung'un yeni One UI 9 güncellemesi için hazırladığı test dosyalarında daha öncesinde görülmemiş bir cihazın animasyonları keşfedildi. Güvenilir kaynaklar tarafından paylaşılan animasyonların uzun süredir konuşulan "Wide" (Geniş) kod adlı yeni katlanabilir telefona ait olduğu öne sürülüyor.

Görüntüleri incelediğimizde yeni cihazın mevcut Galaxy Z Fold serisindeki ince uzun yapının aksine daha geniş bir tasarım formuna sahip olduğunu görüyoruz. Zira söz konusu modelde Galaxy Z Fold 7'nin 1:1 oranındaki iç ekranından farklı olarak 4:3 daha yakın olan ve yatay kullanım için geliştirilen bir iç ekranla karşılaşıyoruz.

Yeni geniş ekranlı Galaxy Z Fold modeli sahip olduğu bu tasarım yapısı ile birlikte son dönemde sayısı gittikçe artan kitap formundaki katlanabilir telefon modelleri arasında yerini alacak. Google Pixel 10 Pro Fold ve Honor Magic V serisi gibi popüler modellerin bu sınıfta yer aldığını söyleyebiliriz.

Bununla birlikte ortaya çıkan sızıntılar bu yıl tanıtılması beklenen katlanabilir iPhone'nun da bahsi geçen modellere benzer şekilde kitap tarzı bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Bu bağlamda Samsung'un aslında yeni cihazını doğrudan iPhone Fold'a rakip olarak piyasaya sürmeyi hedeflediğini de bir süredir konuşuluyor.

Ne Zaman Çıkacak?

Aktarılanlara göre Samsung, 2026'nın yaz aylarında gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğinde merakla beklenen Galaxy Z Fold 8 ve Flip 8 modellerini tanıtacak. Yeni geniş ekranlı Galaxy Z Fold modelinin de lansman gecesinde bu modellere eşlik etmesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.