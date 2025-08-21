Google'dan 16 GB RAM'li Katlanabilir Telefon! Fiyatı Cep Yakıyor

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında Pixel 9 Pro Fold'u satışa sunan Google, kısa süre önce yeni katlanabilir telefon tanıttı. Tanıtımla birlikte Pixel 10 Pro Fold isimli telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Güçlü işlemciye sahip telefon 16 GB RAM dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Google Pixel 10 Pro Fold Özellikleri

8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Pixel 10 Pro Fold, LTPO OLED ekran üzerinde 2076 x 2156 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 6,4 inç büyüklüğündeki ikinci ekran ise OLED ekran üzerinde 1080 x 2364 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yer alan telefon gücünü Google Tensor G5 işlemcisinden alıyor. Google Pixel 9 serisi için Tensor G4 işlemcisi tercih edilmişti. 16 GB LPDDR5X RAM'e sahip telefonun depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek mevcut.

Telefonun katlanmamış hâli 5,2 mm, katlanmış hâli ise 10.8 mm kalınlığında. 5.015 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 30W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen telefon 7 yıl boyunca güncelleme desteği alacak.

Pixel 10 Pro Fold'un arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram değerine sahip OIS destekli ana kamera, 10.5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera ve 10.8 megapiksel çözünürlüğünde f/3.1 diyafram değerine sahip telefoto kamera bulunuyor.

Ön yüzeyde 10 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera mevcut. Ön ve arka kameralar 4K çözünürlükte video kaydı yapabiliyor. 258 gram ağırlığındaki telefonda IP68 sertifikası yer alıyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Google Pixel 10 Pro Fold Fiyatı

Google Pixel 10 Pro Fold'un 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 1.799 dolar (73.637 TL), 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 1.919 dolar (78.549 TL), 1 TB depolama alanına sahip sürümü için 2.149 dolar (87.964 TL) fiyat etiketi belirlendi.