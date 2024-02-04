Samsung Akıllı Televizyonlarından Google Asistan Özelliğini Kaldırıyor: İşte Modeller!

Samsung, 2020 itibariyle birçok akıllı TV modelinde Google Asistan özelliğini kullanıyor. Fakat şirket tüm akıllı TV modelleriyle birlikte 1 Mar 2024’ten itibaren üreteceği televizyonlarda da Google Asistan’ı kullanmayacak.

Bu gelişme, Google Asistan'ın Samsung'un 2023 TV serisinden sessizce kaldırılmasının ardından geldi. Samsung destek sayfası artık bu özelliğin tüm Samsung akıllı TV'lerde kaldırıldığını doğruluyor.

Google Asistan’ın Kaldırılacağı Samsung TV Modelleri:

2020 Lifestyle TV'ler (Frame, Serif, Terrace ve Sero)

2020 8K ve 4K QLED TV'ler

2020 Kristal UHD TV'ler

2021 modelleri

2022 modelleri

Samsung, Google Asistan'ı 2020'de TV'lerine entegre etmeye başladı, ancak sadece dört yıl içinde bu özellik artık desteklenen tüm modellerden kaldırılıyor. Samsung, kaldırmanın "Google'ın politikasındaki bir değişiklikten" kaynaklandığını söylüyor, ancak belirli ayrıntılar belirsizliğini koruyor.

Destek sayfasında "Google'ın politikasındaki bir değişiklik nedeniyle, Google Asistan 1 Mart 2024 tarihinden itibaren Samsung TV'lerde kullanılamayacaktır. Samsung TV'lerde sesli asistanlar için diğer seçeneklere göz atın." notları yer alıyor.

Google kısa bir süre önce Asistan'da 17 özelliği kaldırarak değişiklikler yapmıştı, ancak bu gelişmeyle herhangi bir bağlantısı bilinmiyor. Google Assistant'ın ayrılmasıyla Samsung TV sahipleri artık önceden yüklenmiş diğer sesli asistanlara, yani Samsung'un Bixby'sine ve Amazon'un Alexa'sına geçmek zorunda kalacak.

Ancak Google Asistan'a alışkın olanlar için, artık tamamen farklı bir TV markasına geçmekten başka seçeneğiniz olmadığını tahmin ediyoruz. Yeni bir TV satın almayı düşünüyorsanız bu uygun bir seçenek olabilir, ancak kesinlikle en pratik seçenek değil.

Son olarak Samsung hariç LG, Sony, TCL ve Hisense gibi neredeyse tüm akıllı TV markaları, TV'lerinde Google Asistan desteği sunmaya devam ediyor.