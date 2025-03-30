Samsung, Katlanabilir Telefonlar İçin Yıllardır Beklenen Bir Özelliği Hayata Geçiriyor

Katlanabilir akıllı telefon sektörü, her geçen gün yeni marka ve modellerle genişleyerek popülerliğini artırıyor. Ancak, bazı kullanıcılar hala belirli tasarım unsurları ve yaşanan teknik sorunlar nedeniyle bu cihazlara mesafeli yaklaşıyor. Bu sorunlardan biri de birçok katlanabilir telefonun yalnızca tek bir yöne katlanabilmesi.

Ancak gelen son haberlere göre sektörün devi Samsung, bu soruna bir çözüm üretmiş olabilir. Şirketin kısa bir süre katlanabilir telefonlar için içe ve dışa katlanabilen yeni bir ekran teknolojisinin patentini aldığı gün yüzüne çıktı.

Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonları, Hem İçe Hem de Dışa Doğru Katlanabilecek

Samsung'un geliştirdiği yeni katlanabilir telefon patenti, çift yönlü şekilde katlanabiliyor. Uzun yıllardır katlanabilir cihazlar için konuşulan bu özellik, telefonların hem içe hem de dışa doğru katlanabilmesini sağlıyor. Bu sayede cihazlar geleneksel kapak ekranına gerek duymadan daha verimli bir kullanım sunuyor.

Patente göz attığımızda, Samsung'un ekranın çift yönlü katlanmasını sağlamak için özel olarak tasarlanmış ızgara ve şerit desenli destek plakaları ile bağımsız katlama eksenleri kullandığını görüyoruz. Ayrıca, patent açıklamasında şirketin ultra ince cam (UTG) adı verilen esnek bir ekran teknolojisini tercih ettiği ve ekranın altında katlanmayı daha akıcı hale getiren esnek katmanlar geliştirdiği ifade ediliyor.

Güney Kore merkezli teknoloji devinin, patent onayı aldığı bu yeni teknolojisini hangi modellerinde kullanacağı ise belirsizliğini koruyor. Ancak pek çok kaynağın iddiası, bu yıl piyasaya sürülecek Galaxy Z Fold 7 modelinin markanın ilk her iki yöne de katlanabilen telefonu olabileceği yönünde.

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