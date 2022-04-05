Samsung İki Önemli Telefonundan Güncelleme Desteğini Kesti

Samsung artık Galaxy S9 ve S9 Plus'ı yeni yazılımlarıyla güncellemeyecek. 2018'in amiral gemileri artık sona ermek üzere olan dört yıllık etkileyici bir yazılım güncelleme desteğine sahipti.

Samsung, Galaxy S9 ve S9 Plus'ı güvenlik güncellemeleri sayfasından kaldırdı. Samsung daha önce cihazları üç aylık güncelleme programına indirmişti ve bu, genellikle telefonlar son destek yıllarına girdiklerinde gerçekleşiyor. Mart 2022 güvenlik güncellemesi, Galaxy S9 ve S9 Plus için yapılan son güncellemeydi. Üstelik Samsung'un dört yıllık güncelleme planının bir parçası değiilerdi ancak yine de Samsung bu iki telefona da Mart 2022 güncellemesini göndermeyi tercih etti.

Samsung S9 ve S9 Plus Artık Güncelleme Almayacak

Söz konusu Android güncellemeleri olduğunda ise Galaxy S9 ve S9 Plus, Android 10 tabanlı One UI 2.5 güncellemesinden sonrasını alamadı. Bu iki telefona farklı yöntemlerle Android 11 ve Android 12'yi kurabilirsiniz ancak bu, bazı özelliklerin eksik olmasına ve bazı hatalar yaşamanıza neden olabilir.

Galaxy S9 veya S9 Plus'ınızdan ayrılmaya karar verirseniz, Samsung'un belli zamanlarda gerçekleştirdiği değişim kampanyaları kapsamında Samsung Galaxy S22 serisi için eski telefonunuzun yanı sıra belli bir ücret ödeyerek değişim gerçekleştirebilirsiniz. Bu ve buna benzer kampanyalar için Samsung'un web sitesini takip etmenizde fayda var.

Son olarak Samsung daha önce S9 ve S9 Plus'ta yaptığı gibi S10'u da üç aylık güncelleme programına indirdi, bu da S10'un yakında S9 ve S9 Plus'la aynı kaderi paylaşacağı anlamına geliyor.