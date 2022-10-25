Samsung, Yeni Kamera Uygulaması Yayımladı: Neler Sunuyor?

Teknoloji devi Samsung, yeni kamera uygulaması çıkardı. Peki, kamera konusunda kullanım deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen uygulama, kullanıcılara hangi işlevler sunuyor? Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Samsung'un Kamera Uygulaması Camera Asistant Özellikleri Neler?

Piyasaya sürdüğü ürünler ile dünya çapında çok büyük bir popülerlik elde eden Samsung, Camera Asistant isimli yeni bir uygulama yayımladı. Teknoloji devi tarafından geliştirilen yeni uygulama, şu anda yalnızca bazı kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor.

Samsung Galaxy modelleri için sunulan Camera Asistant, kullanıcılara kamera konusunda daha fazla özelleştirme seçeneği sunuyor. Örneğin uygulama otomatik HDR özelliğini etkinleştirme ve devre dışı bırakma özelliğine sahip.

Uygulama, fotoğraf modunu kullanırken video çekebilmenize de imkân tanıyor. Bunun için deklanşör butonuna basılı tutulması yeterlidir. Camera Asistant'ın en önemli özellikleri arasında otomatik lens değiştirme de bulunuyor. Bu özellikler, uygulama içerisinden kolayca aktif hâle getirilebiliyor.

Daha birçok özelliği içeren uygulama şu anda Hindistan ve Güney Kore gibi ülkelerde Galaxy Store aracılığıyla indirme sunuldu. Camera Asistant'ın diğer ülkelerde ne zaman yayımlanacağı ise henüz bilinmiyor fakat önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcının erişimine açılması bekleniyor.

Android 13 veya üzeri işletim sistemine sahip Samsung Galaxy modelleri için geliştirilen uygulama şu anda yalnızca İngilizce, Korece, Çince ve Fransızca dillerini destekliyor.

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