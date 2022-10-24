Samsung Galaxy S22 Serisi İçin Android 13 (One UI 5.0) Güncellemesi Yayınlandı

Samsung nihayet amiral gemisi Galaxy S22 serisi için Android 13 işletim sistemi tabanlı One UI 5.0 güncellemesini yayınlamaya başladı. En son büyük Android güncellemesi merakla bekleniyordu ve şirket, haftalarca süren beta testinden sonra yazılım güncellemesini artık yayınlıyor.

Artık Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra kullanıcıları nihayet Android işletim sisteminin en son sürümünün keyfini çıkarabilirler. İlginç bir şekilde güncelleme şu anda yalnızca üst düzey Galaxy S22 serisinin Exynos 2200 varyantı için sunuluyor. Başka bir deyişle, bu güncelleme şu an itibariyle yalnızca belirli bölgelerde mevcut olacak.

Android 13 Tabanlı One UI 5.0 Kararlı Sürümü Yayında

Bilmeyenler için üst segment telefonlarda One UI 5.0 için beta testi haftalardır yayında olduğundan, Android 13 beta sürümündeki kullanıcılar Samsung'dan küçük bir güncelleme alacak ve onları canlı yapıya kaydıracak. Bununla birlikte hâlâ Android 12 işletim sistemi sürümlerinde olan Galaxy S22 kullanıcıları, yeni güncelleme için 1-2 GB bir indirme boyutu görmeyi bekleyebilirler.

Şu anda yeni yazılım güncellemesi S90xBXXU2BVJA donanım yazılımı sürümünü taşıyor ve ilk olarak İtalya, Norveç, İspanya, İsviçre ve İngiltere'de kullanıma sunuluyor. Diğer Avrupa ülkeleri güncellemeyi günün ilerleyen saatlerinde almaya başlayacak.

Manuel olarak kontrol etmek isteyenler Ayarlar > Yazılım Güncellemesi kısmına giderek kontrol edebilirler.