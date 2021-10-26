Samsung, Kasım 2021 Güvenlik Güncellemesini Yayınlamaya Başladı
Samsung, kasım ayına girmemize sayılı günler kala belirli modeller için Kasım 2021 Güvenlik Güncellemesi'ni yayınlamaya başladı.
Samsung, kasım ayına girmemize sayılı günler kala belirli modeller için Kasım 2021 Güvenlik Güncellemesi'ni yayınlamaya başladı. Android 11 tabanlı yeni güncelleme, mevcut güvenlik sorunlarına yönelik düzeltmeleri ve bazı iyileştirmeleri kapsıyor.
Samsung Kasım 2021 Güvenlik Güncellemesini Galaxy S21 Serisi için Yayınladı
Samsung kullanıcılarının Android 12 tabanlı One UI 4.0 güncellemesini beklediği şu günlerde şirket, Galaxy S21 serisindeki modeller için güvenlik güncellemesini yayınladı. Yaklaşık 225 MB boyutundaki güncelleme resmi değişiklik günlüğü içermese de, güvenlik düzeltmelerine ve performans iyileştirmelerine odaklanıyor gibi gözüküyor.
Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ya da Galaxy S21 Ultra kullanıcıları, kademeli dağıtım politikasının bir gereği olarak birkaç gün içerisinde güncellemeyi indirmeye hazır olmalı. Bu süreçte güncellemeyi elle kontrol etmek için Ayarlar -> Yazılım Güncellemesi -> İndir ve Yükle adımlarını takip edebilirsiniz.
Android 12 Alacak Samsung Telefonlar Neler?
- Samsung Galaxy S21 Ultra
- Samsung Galaxy S21+
- Samsung Galaxy S21
- Samsung Galaxy S20 Ultra
- Samsung Galaxy S20+
- Samsung Galaxy S20
- Samsung Galaxy S20 FE
- Samsung Galaxy S10+
- Samsung Galaxy S10
- Samsung Galaxy S10e
- Samsung Galaxy S10 Lite
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Samsung Galaxy Note 20
- Samsung Galaxy Note 10+
- Samsung Galaxy Note 10
- Samsung Galaxy Note 10 Lite
- Samsung Galaxy Z Fold 3
- Samsung Galaxy Z Fold 2
- Samsung Galaxy Z Flip 3
- Samsung Galaxy Z Flip
- Samsung Galaxy Fold
- Samsung Galaxy A90
- Samsung Galaxy A72
- Samsung Galaxy A71
- Samsung Galaxy A52
- Samsung Galaxy A51
- Samsung Galaxy A42
- Samsung Galaxy A41
- Samsung Galaxy A32
- Samsung Galaxy A31
- Samsung Galaxy A22
- Samsung Galaxy A21
- Samsung Galaxy A21s
- Samsung Galaxy A12
- Samsung Galaxy A11
- Samsung Galaxy A02
- Samsung Galaxy A01
- Samsung Galaxy M62
- Samsung Galaxy M51
- Samsung Galaxy M42
- Samsung Galaxy M32
- Samsung Galaxy M31
- Samsung Galaxy M31s
- Samsung Galaxy M22
- Samsung Galaxy M21
- Samsung Galaxy M21s
- Samsung Galaxy M12
- Samsung Galaxy M02
- Samsung Galaxy M01
- Samsung Galaxy F62
- Samsung Galaxy F41
- Samsung Galaxy F22
- Samsung Galaxy F12
- Samsung Galaxy F02s
Galaxy S21 FE Ne Zaman Çıkacak?
Samsung birkaç gün önce Unpacked Part 2 ile hayranlarının karşısına çıktı ancak genel bir bütün halinde bakıldığında çevrim içi etkinlik pek de beklenildiği gibi geçmedi.
Samsung şu anda 40'tan fazlası aylık, 60'tan fazlası üç aylık, 40'tan fazlası ise iki yılda bir periyotlarda güncelleme alan yüzden fazla modele güvenlik güncellemesi veriyor. Şirketin yeni güncelleme politikaları kapsamında yeni modellerin ana güncelleme ve güvenlik güncellemesi destekleri önemli ölçüde iyileşti.
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