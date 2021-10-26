Samsung, Kasım 2021 Güvenlik Güncellemesini Yayınlamaya Başladı

Samsung, kasım ayına girmemize sayılı günler kala belirli modeller için Kasım 2021 Güvenlik Güncellemesi'ni yayınlamaya başladı. Android 11 tabanlı yeni güncelleme, mevcut güvenlik sorunlarına yönelik düzeltmeleri ve bazı iyileştirmeleri kapsıyor.

Samsung Kasım 2021 Güvenlik Güncellemesini Galaxy S21 Serisi için Yayınladı

Samsung kullanıcılarının Android 12 tabanlı One UI 4.0 güncellemesini beklediği şu günlerde şirket, Galaxy S21 serisindeki modeller için güvenlik güncellemesini yayınladı. Yaklaşık 225 MB boyutundaki güncelleme resmi değişiklik günlüğü içermese de, güvenlik düzeltmelerine ve performans iyileştirmelerine odaklanıyor gibi gözüküyor.

Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ya da Galaxy S21 Ultra kullanıcıları, kademeli dağıtım politikasının bir gereği olarak birkaç gün içerisinde güncellemeyi indirmeye hazır olmalı. Bu süreçte güncellemeyi elle kontrol etmek için Ayarlar -> Yazılım Güncellemesi -> İndir ve Yükle adımlarını takip edebilirsiniz.

Android 12 Alacak Samsung Telefonlar Neler?

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy A90

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A42

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A22

Samsung Galaxy A21

Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy A11

Samsung Galaxy A02

Samsung Galaxy A01

Samsung Galaxy M62

Samsung Galaxy M51

Samsung Galaxy M42

Samsung Galaxy M32

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy M31s

Samsung Galaxy M22

Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy M21s

Samsung Galaxy M12

Samsung Galaxy M02

Samsung Galaxy M01

Samsung Galaxy F62

Samsung Galaxy F41

Samsung Galaxy F22

Samsung Galaxy F12

Samsung Galaxy F02s

Samsung şu anda 40'tan fazlası aylık, 60'tan fazlası üç aylık, 40'tan fazlası ise iki yılda bir periyotlarda güncelleme alan yüzden fazla modele güvenlik güncellemesi veriyor. Şirketin yeni güncelleme politikaları kapsamında yeni modellerin ana güncelleme ve güvenlik güncellemesi destekleri önemli ölçüde iyileşti.