Samsung'dan Veri Sızıntılarına Son: Kendi Yapay Zekasını Üretiyor!

Samsung, Naver ile stratejik bir ortaklık kurarak, şirket içi kullanım için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir üretken yapay zekâ platformu geliştirerek kurumsal ortamını yeniden yapılandırmaya hazırlanıyor. Bu hamle, üçüncü parti yapay zekâ araçlarının kullanımı yoluyla hassas bilgi sızıntılarını içeren yakın tarihli bir olaya yanıt olarak geldi. Şirket daha sonra ChatGPT ve Google Bard gibi üçüncü parti yapay zekâ araçlarının kullanımını da yasaklamıştı.

Harici yapay zekâ platformlarıyla ilişkili potansiyel riskleri tecrübe eden Samsung, özel verilerini ve fikri mülkiyetini korumak için proaktif önlemler alıyor. Naver ile iş birliği içinde geliştirilen yeni şirket içi yapay zekâ asistanı, Cihaz Çözümleri Bölümü'ndeki Samsung çalışanlarının karşılaştığı benzersiz gereksinimleri ve zorlukları ele alacak.

Samsung'un Yeni Yapay Zekâ Stratejisi Teknolojiyi Gizlilikle Birleştiriyor

Selefinden farklı olarak bu yapay zekâ platformu, Samsung'un güvenli sunucularında kalacak ve ilgili hassas bilgilerin ve tescilli kodun gizli kalmasını ve yetkisiz erişime karşı korunmasını sağlayacak. Samsung, belirli yarı iletken verilerini Naver ile paylaşarak, güvenlikten ödün vermeden veya genel bulut alanına istenmeyen sızıntılar riskine girmeden üretken yapay zekânın gücünden yararlanabilecek.

Bu iş birliğinin dikkate değer bir avantajı da platformun Kore dilini daha iyi anlaması. Samsung, yapay zekâ sohbet robotunu Korece'yi mevcut tüm yapay zekâ araçlarından daha doğru bir şekilde anlayacak ve yanıt verecek şekilde uyarlayarak çalışanlarına sorunsuz ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Samsung böylelikle, kendi bünyesinde özel bir yapay zekâ asistanı geliştirerek şirket içi iş akışlarını basitleştirecek, çalışanların yeni üretkenlik, verimlilik ve iş birliği düzeylerine ulaşmasını sağlarken, veri güvenliği ve gizliliğini de en üst düzeyde tutacak.