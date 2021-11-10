Samsung LPDDR5X DRAM ile Mobil Cihazlara Güç Verecek

Samsung, LPDDR5 standartından daha hızlı ve daha verimli olan LPDDR5X DRAM bellek teknolojisini duyurdu. Yakın dönemde akıllı telefonlar başta olmak üzere mobil cihazlara güç vermesi beklenen yeni bellek teknolojisi kullanıcılara neler vaat ediyor?

Samsung LPDDR5X DRAM Neler Sunuyor?

Başta akıllı telefonlar ve tabletler olmak üzere mobil cihazlarda kullanılan LPDDR standartı, LP (Low Power) ile düşük güç tüketimini ve DDR (Double Data Rate) ile çift veri hızını temsil ediyor. Samsung, yaptığı resmi açıklama ile 14 nm tabanlı 16 gigabit LPDDR5X DRAM bellek teknolojisini resmi olarak duyurdu.

Şu anda üst segmentte yer alan pek çok akıllı telefon LPDDR5 bellek kullanıyor ve Samsung'a göre LPDDR5X mevcut standartın yeteneklerini genişletiyor: Bu kapsamda yeni bellek teknolojisi 1,3 kat daha hızlı olacak şekilde 8,5 Gbps'e kadar veri işleme hızına ulaşabiliyor ve yüzde 20 daha verimli bir kullanım sağlıyor.

Ayrıca LPDDR5X DRAM, 64 GB bellek modülleri olarak paketlenebilecek. Bu sayede son dönemlerde sektörde sürekli olarak artan mobil ciahzlar için yüksek kapasiteli bellek talebi de karşılanmış olacak. Yine de her halükarda daha düşük bellek miktarlarında dahi daha iyi performans elde edebileceğiz.

Şu andaki tahminler ve raporlar bu standartın kullanılacağı ilk cihazın Samsung Galaxy S22 serisine ait olacağını öne sürüyor. Ayrıca Apple başta olmak üzere pek çok şirket de önümüzdeki yıl itibarıyla LPDDR5X DRAM bellek teknolojisine geçiş yapabilir.

2018 yılında 8-gigabit LPDDR5 DRAM teknolojisini duyuran ve sektörde bir ilke imza atan Samsung, şimdi 16-gigabit LPDDR5X DRAM ile birlikte yeni bir endüstri ilkine imza attı. Bellek teknolojisinde sektör lideri olan şirketin, önümüzdeki yıllara yönelik daha geniş kapsamlı planları bulunuyor.