Samsung Ucuz Telefonlarda Üst Düzey Oyun Deneyimi Sunacak!

Bulut oyun denildiğinde ülkemizde ilk akla gelen servis NVIDIA GeForce Now olsa da, dünya genelinde çeşitli alternatifler bulunuyor. Bu kapsamda yaşanan önemli gelişmelerden birisi de Samsung'un mobil bulut oyun hizmetini Avrupa’ya getirdiğini duyurması oldu.

Samsung Mobil Oyunlara Özel Bulut Servisi Sunuyor!

Beta sürümü ilk olarak Birleşik Krallık ve Almanya’da kullanıma sunulacak. Samsung kademeli olarak sunacağı servisin “büyüyen bir premium mobil oyun kataloğuna erişim sağlayacağını, böylece daha fazla oyuncunun oyunlara katılmasını, keşfetmesini ve oynamasını her zamankinden daha kolay hale getireceğini” söylüyor.

Mobil bulut oyun platformu yaklaşık bir yıl önce Kuzey Amerika’da piyasaya sürülmüştü. Samsung mobil bulut oyun hizmetini Avrupa'ya getirmesinin yanı sıra yeni Mobile Gaming Hub deneyimini de duyurdu.

Bu yeni sürümün “daha derin kişiselleştirme, daha akıllı araçlar ve oyunlarla ile topluluklara bağlanmanın yeni yollarını” sunacağı belirtiliyor.

Söz konusu deneyim, bu yılın ilerleyen dönemlerinde tamamen tanıtılacak ve oyun oynama, oyun içeriklerini izleme, oyun içi topluluklarla etkileşim kurma ve oyun deneyimi ile keşfi destekleyen entegre yapay zekâ araçlarını kullanma gibi tüm mobil oyun ihtiyaçları için “daha birleşik bir merkez” olarak sunulacak.

Bulut Oyun Nedir?

Bulut oyun teknolojisi, oyuncuların yüksek donanımlı cihazlara ihtiyaç duymadan internet üzerinden güçlü sunuculara bağlanarak oyun oynamasını sağlar.

Oyunlar, buluttaki sunucularda çalıştırılır ve görüntü, oyuncunun telefonuna, bilgisayarına veya televizyonuna anlık olarak aktarılır. Bu sayede, düşük donanımlı cihazlarda bile yüksek kaliteli oyun deneyimi yaşamak mümkündür. Tabii burada iyi bir internet bağlantısına sahip olmak gerekiyor.