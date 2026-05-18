Samsung'dan Ucuz Android Telefon Geliyor! 120Hz Ekran ve Dahası

Samsung, Galaxy F70 Pro isimli yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bütçe dostu Android telefon, bir sertifika platformunda görüldü. Yakında tanıtılması beklenen telefonda sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf bir işlemci bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Samsung Galaxy F70 Pro'nun BIS Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

Samsung Galaxy F70 Pro, SM-E476B/DS model numarası ile birlikte BIS sertifikası alarak önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. BIS sertifikası, telefonun kalite ve güvenlik açısında standartlara uygun olduğu anlamına geliyor. Bu sertifika, resmî lansmanın çok yakında olduğunu da gösteriyor.

Samsung Galaxy F70 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 900 nit civarı

900 nit civarı İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf işlemci

Samsung Galaxy F70 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Samsung'un bütçe dostu Android telefonu, 6,7 inç civarı ekran büyüklüğüne sahip olabilir. Cihaz ayrıca 120Hz yenileme hızı sunabilir. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu belirgin şekilde hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir. Bu arada Galaxy F70e'de 6,7 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, PLS LCD ekran ve 120Hz yenileme hızı mevcut.

Galaxy F70e'de ayrıca 800 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 900 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

Samsung Galaxy F70 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf bir işlemci bulunabilir. İşlemcinin adı henüz belli değil. Galaxy F70e'de Dimensity 6300 tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 90 FPS'te Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda donanımı çok zorlamayan mobil oyunları sorunsuz şekilde oynanabilecektir.

Samsung Galaxy F70 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy F70 Pro'nun 2026 yılının haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Galaxy F70e, 2026 yılının şubat ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy F70 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Galaxy A56 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A07 5G dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor ancak Galaxy F serisinde yer alan modeller satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy F70 Pro'nun Türkiye'e satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Samsung Galaxy F70 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy F70e için 135 dolar (6.152 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Galaxy F70 Pro'nun Galaxy F70e'den daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 145 dolar (6.608 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 12 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy F70 Pro'nun orta segment telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Cihazın ayrıca Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı çok zorlamayan mobil oyunları kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.