Infinix’in Yeni Tableti İçin Geri Sayım: Bataryası Büyük ve İşlemcisi Güçlü Olacak!

Infinix’in bir süredir üzerinde çalıştığı XPAD 30 Pro tableti için geri sayım başladı. Şimdiye kadar modelle ilgili çok fazla detay ortaya çıkmamıştı. Ancak bu durum yavaş yavaş değişmeye başladı. Son gelişmeler cihazın tanıtım öncesinde önemli bir eşiği aştığını gösteriyor. İşte Infinix XPAD 30 Pro hakkında bilinen tüm detaylar!

Infinix XPAD 30 Pro Yeni Bir Sertifikası Aldı

Infinix XPAD 30 Pro X1103 ve X1103B model numaralarıyla Indonesian Carlcare Services platformunda ortaya çıktı. Maalesef bu gelişme tabletin herhangi bir özelliğini doğrulamıyor. Fakat tanıtımın çok yakında yapılacağına dair sinyalleri veriyor diyebiliriz. Hatırlanacağı üzere cihaz geçtiğimiz ayın sonlarında X1103B model numarasıyla EEC sertifikası da almıştı.

Infinix XPAD 30 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Şu ana dek Infinix XPAD 30 Pro’nun özellikleriyle ilgili herhangi bir detay ortaya çıkmadı. Ancak burada geçen yıl satışa çıkan selefi XPAD 20 Pro üzerinden bazı tahminlerde bulunabiliriz. Hatırlanacağı üzere cihaz 12 inç boyutlarında, 90 Hz yenileme hızını ve 1200 x 2000 piksel çözünürlüğü destekleyen IPS LCD bir ekranla gelmişti. Şu an için kesin olmasa da yeni modelde ekran boyutlarının sabit kalması, yenileme hızı ve çözünürlüğün ise artması söz konusu.

90 Hz yenileme hızı 120 Hz kadar olmasa da menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi sunuyor.

Tablette MediaTek Helio G100 Ultimate tercih edilmişti. Giriş-orta segment bir performans sunan yonga seti 6 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Bu da 7 nm tabanlı rakiplerine göre daha az güç tükettiği, daha az ısındığı ve daha yüksek performans sunduğu şeklinde yorumlanabilir.

İşlemci oyun performansında da kullanıcıları üzmüyor. Zira testlerde Genshin Impact'in 50 FPS seviyesinde çalıştığını görebiliyoruz. Yeni tabletin daha güçlü bir işlemciden güç alacağını göz önüne aldığımızda oyun performansında bu seviyelerin de üzerine çıkacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ek olarak modelde 18W hızlarında şarj olabilen 8.000 mAh'lik bir batarya kullanılıyor. Bu kapsamda yaklaşan tablette ise şarj hızlarının ve batarya kapasitesinin artmasını bekliyoruz.

Infinix XPAD 30 Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Infinix XPAD 30 Pro’nun tanıtım tarihine ilişkin bir detay şu an için paylaşılmadı. Ancak selefi XPAD 20 Pro’nun geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtıldığını biliyoruz. Eğer şirket bir öncekli modelin tanıtım takvimini takip ederse yeni model de bu yılın eylül ayında tanıtılabilir.

Infinix ülkemizde Note 40 veya Hot 60 Pro gibi modelleri satsa da maalesef bunların arasında geçen yıl piyasaya sürülen XPAD 20 Pro yok. Bu nedenle XPAD 30 Pro’nun büyük ihtimalle Türkiye’yi pas geçeceğini söyleyebiliriz. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Infinix XPAD 30 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Infinix XPAD 30 Pro’nun selefine göre işlemci gibi bazı alanlarda daha güçlü olması bekleniyor. Bu nedenle 250 dolarlık (11.390 TL) başlangıç fiyatına sahip XPAD 20 Pro’ya kıyasla biraz daha pahalı bir seviyeden yani yaklaşık 299 dolar (13.625 TL) civarında bir fiyatla satışa çıkması sürpriz olmaz.

Editörün Yorumu

Infinix XPAD 30 Pro'nun teknik özellikleri halen bir muamma. Ancak yine de işlemci gibi alanlarda selefi XPAD 20 Pro'dan daha güçlü olacağını düşünüyorum. Bu da özellikle oyun performansı üzerinde etkili olacak diyebilirim. Bunun dışında kamera gibi özelliklerin yüksek ihtimalle aynı kalacağını söyleyebilirim.