Samsung One UI 5.0 ile Performansı Artırmayı Amaçlıyor

Samsung'un One UI arayüzü tartışmasız piyasadaki en iyi Android arayüzlerden birisi konumunda. Her telefona farklı bir hava katan birçok özellikle dolu ve birçok yönden onu standart Android deneyiminden üstün kılan birçok geliştirmeyle birlikte geliyor ancak animasyonlarındaki hafif yavaşlık, kullanıcı arayüzünde gezinmeyi de yavaşlattığından One UI tam anlamıyla iyi durumda da sayılmaz. Koreli teknoloji One UI 5.0 ile bu sorunları ele almak istiyor.

SamMobile, Samsung'un Android 13 tabanlı One UI arayüzünün, animasyonları optimize ederek ve hızlandırarak kullanıcı arayüzünde gezinmeyi hızlandırmaya odaklanacağını bildiriyor. Günlük kullanımı önemli ölçüde etkileyeceğinden, bu değişiklik sanıldığından daha da önemli. Şirket, cihazlarında sorunsuz performans sağlamak için One UI'yi büyük ölçüde optimize etti ancak yavaş animasyonlar bu deneyimi hâlâ zedeliyor. Bu, özellikle 120Hz yüksek yenileme hızına sahip ekranlara sahip yeni nesil cihazlarda görülebilir. Bir Samsung telefonunuz varsa gizli geliştirici menüsünden sistem animasyonlarını hızlandırabilir ve telefonunuzun nasıl daha hızlı kullanılacağını hemen fark edebilirsiniz.

One UI 5.0 Ne Zaman Gelecek?

One UI 5.0'ın daha hızlı animasyonların yanı sıra başka hangi iyileştirmelerle geleceğine dair hiçbir bilgi yok. Android 13'ü temel alacağından, uygulama başına dil ayarları, küçük kullanıcı arayüzü değişiklikleri, yeni bir fotoğraf seçici ve daha iyi bir bölünmüş ekran modu gibi işletim sistemi güncellemesinin bir parçası olarak sunulan özelliklerle gelmesi aşikâr.

UI 5.0'ın, şirketin amiral gemisi telefonlarıyla birlikte gelebilmesi için Ekim veya Kasım ayına kadar yeni cihazlarla gelmesi bekleniyor. Samsung'un One UI 5.0 beta programını bu yıl normalden daha erken açtığına dair söylentiler de var.

Yine de One UI 5'ten önce Samsung, bu yıl Ağustos ayında Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4'te ilk kez piyasaya sürmesi beklenen One UI 4.1.1 ile karşımıza çıkacak.