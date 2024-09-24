Samsung, Üç Popüler Modeli İçin One UI 6.1.1 Güncellemesini Yayınladı!
Samsung, Android 15 öncesi popüler üç modeli için One UI 6.1.1 güncellemesini kullanıma sundu. İşte ayrıntılar!
Samsung, One UI 6.1.1 güncellemesinin dağıtımına hız kesmeden devam ediyor. Güney Koreli marka son olarak üç popüler modeli için yeni yamayı kullanıma sundu. Peki, güncelleme alan modeller hangileri? İşte ayrıntılar!
Galaxy S22, S22 Plus ve S22 Ultra İçin One UI 6.1.1 Güncellemesi Yayında
One UI 6.1.1 güncellemesini alan son modeller Galaxy S22, S22 Plus ve S22 Ultra oldu. S90xEXXUAEXH7 yapı numarasıyla gelen yamanın ilk etapta Avrupa ve Hindistan'da kullanıma sunulduğu ve ilerleyen dönemlerde diğer bölgelere de geleceği belirtiliyor. Bu modeller yeni yamayla birlikte birçok yeni Galaxy AI özelliğini de kullanabilecek.
Eğer güncelleme bildirimi otomatik olarak ekranınıza düşmezse, Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını takip ederek telefonunuzu yeni sürüme geçirebilirsiniz. Bununla birlikte, önümüzdeki aylarda tanıtılacak One UI 7 güncellemesini alması beklenen Samsung cihazları şöyle;
Galaxy S serisi
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S21+
- Galaxy S21
- Galaxy S21 FE
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Galaxy Tab A9+
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab Active 5
Galaxy A serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A72
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15 (LTE)
- Galaxy A15 (5G)
- Galaxy A14 (LTE)
- Galaxy A14 (5G)
- Galaxy A05s
Galaxy M serisi
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M15
Galaxy F serisi
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F15
Galaxy Xcover serisi
- Galaxy Xcover 7
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