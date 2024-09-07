One UI 6.1.1 Güncellemesi Alacak Samsung Modelleri Ortaya Çıktı!

Güncelleme çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Samsung, One UI 6.1.1 arayüzünü alacak modelleri duyurdu. Bilindiği üzere yeni sürüm ilk etapta Galaxy S24, Z Fold 6 ve Flip 6 modelleri için kullanıma sunuldu. Peki, One UI 6.1.1'e güncellenecek diğer modeller hangileri?

One UI 6.1.1 Güncellemesi Alacak Samsung Modelleri

Samsung'un paylaştığı listeye baktığımızda, One UI 6.1.1 güncellemesini alacak modellerin orta-üst segmente hitap ettiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte, dağıtımın 9 Eylül'de Avrupa ve Kuzey Amerika'da listedeki modeller için başlayacağını belirtelim. Listede yer almayan diğer cihazların ise önümüzdeki haftalarda yeni sürüme güncellenmesi bekleniyor

İşte One UI 6.1.1 güncellemesi alacak Samsung modelleri;

Galaxy S23 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24 (Güncelleme bu model için ilk etapta Güney Kore'de yayınlandığı için Avrupa ve Kuzey Amerika listesinde de yer alıyor)

Galaxy S24+ (Güncelleme bu model için ilk etapta Güney Kore'de yayınlandığı için Avrupa ve Kuzey Amerika listesinde de yer alıyor)

Galaxy S24 Ultra (Güncelleme bu model için ilk etapta Güney Kore'de yayınlandığı için Avrupa ve Kuzey Amerika listesinde de yer alıyor)

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

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