One UI 7'nin Tüm Gizemleri Açığa Çıktı: Samsung Kullanıcılarını Neler Bekliyor?

Samsung, amiral gemisi telefonları için geliştirdiği kullanıcı arayüzü One UI'nin yeni sürümü olan One UI 7 ile kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak.

Yeni sızdırılan ekran görüntülerine göre, One UI 7, hem görsel olarak hem de işlevsel olarak önemli yenilikler sunacak. Peki kullanıcıları hangi yenilikler bekliyor? İşte ayrıntılar…

Daha Yuvarlak ve Akıcı Bir Görünüm

One UI 7'de en dikkat çeken ilk değişikliklerden biri, kullanıcı arayüzünün daha yuvarlak hatlara kavuşması. Böylece bildirim paneli, hızlı ayarlar ve diğer birçok öğe, akıcı bir görünüm kazanıyor. Özellikle bildirim panelinin hızlı ayar gölgesinden ayrılması, kullanıcılara daha fazla özelleştirme imkanı sunacak gibi görünüyor.

Ayrıca diğer sızan bilgilere göre, One UI 7'de zamanlayıcı ve diğer sistem uygulamaları için iPhone'un Dinamik Adası'na benzer bir bildirim açılır penceresi bulunacak. Bu sayede kullanıcılar, uygulamalar hakkında daha hızlı ve kolay bir şekilde bilgi alabilecekler.

Ek olarak One UI 7 ile birlikte gelen "süreklilik bildirimleri" özelliği sayesinde, kullanıcılar diğer Galaxy cihazlarına video görüşmesi bildirimleri gönderebilecek ve çağrılarını farklı cihazlardan yanıtlayabilecekler.

Sürümün çıkışıyla ilgili sızıntılara bakacak olursak, One UI 7 beta sürümü önümüzdeki hafta içinde kullanıma sunulabilir. Ancak, bu bilginin henüz resmi olarak doğrulanmadığını belirtmek gerekiyor.