Samsung Hatasını Telafi Edecek: One UI 8'den Müjdeli Haber!

Samsung geçen yıla kadar güncellemeler konusunda oldukça hızlıydı ancak One UI 7 ile işler tersine döndü. Motorola, OnePlus ve Vivo gibi birçok marka Android 15 güncellemesini telefonları ile buluşturmuş olmasına rağmen Samsung'un hala dağıtıma başlamaması kullanıcılarda hayal kırıklığına neden oldu.

Samsung, One UI 8 Güncellemesini Hızlıca Yayınlayacak

Teknoloji devi, Android 15 günellemesinde yaşattığı bu gecikmeyi Android 16'da telafi etmek istiyor.

İlk beta sürümü yayınlanan Android 16'nın zaman çizelgesine baktığımızda Beta 2'nin Şubat ayında geleceğini görüyoruz. Nisan veya Mayıs aylarında Beta 4'ün gelmesi beklenirken, AOSP için Haziran ayı işaret ediliyor.

Samsung, Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8.0 hakkında sessizliğini koruyor. Diğer yandan bazı sistem uygulamalarının kaynak kodlarında "OneUI_8_0" detayları görülmeye başlandı. Yani Samsung şimdiden çalışmaya başlamış görünüyor.

One UI 8 güncellemesinden neler bekliyorsunuz? Hangi telefonu ve sürümü kullandığınızı yorumlarda tartışalım.