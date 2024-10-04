Android 15 Tabanlı One UI 7'nin Çıkış Tarihi Açıklandı!

Google bu yıl şaşırtıcı bir hamle yaparak Pixel serisi telefonlarını Android 15 yerine Android 14 ile piyasaya sürdü. Android 15 güncellemesinin 15 Ekim günü Google Pixel modelleri için yayınlanması beklenirken yeni işletim sistemi geçtiğimiz günlerde AOSP yani Android Açık Kaynak Projesi'ne dahil edildi.

One UI 7 Güncellemesi 2025 Ocak'ta Gelecek!

Bu sayede akıllı telefon üreticileri Android 15'in final sürümüne erişim sağlayarak geliştirme çalışmalarını hızlandırdı. Dünyanın en büyük telefon üreticisi olan ve güncelleme yayınlama hızı konusunda ilk sıralarda yer alan Samsung'un Android 15'i ne zaman yayınlanacağı şu anda büyük bir merak konusu.

Dün gerçekleştirilen SDC 24 etkinliğinde One UI 7 sürümünün Galaxy S25 piyasaya sürüldükten sonra yayınlanacağı açıklandı. Yani takvimde herhangi bir değişiklik olmazsa Android 15 tabanlı One UI 7 sürümü Ocak ayında kullanıcılar ile buluşacak.

Tabii bu yıl içerisinde One UI 7 Beta süreci başlayacak. Samsung'un geçtiğimiz yıllardaki performansını göz önünde bulundurduğumuzda, bu yıl oldukça gecikeceğini söyleyebiliriz. Ancak sadece Samsung değil, Google'da bu yıl yeni Android sürümü konusunda geç kaldı.

One UI 7 konusunda oldukça iddialı olan Samsung'un kullanıcılara nasıl bir deneyim sunacağını ilk beta yani geliştirici sürümünün yayınlanması ile görmeye başlayacağız.