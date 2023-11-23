Samsung, Telefon Ekranlarında Yeni Çağı Başlatmaya Hazırlanıyor: PHOLED Panel Geliyor!

Samsung, 2025'in ikinci yarısında telefonlarında yeni bir OLED panel türünü kullanmaya hazırlanıyor.

PHOLED olarak da bilinen mavi fosforesan OLED olarak adlandırılan bu panellerin günümüzde kullanılan OLED'lere kıyasla güç tüketimini büyük ölçüde azaltacağı söyleniyor.

Şirket şu anda yeşil ve kırmızı fosforesan alt pikseller kullanıyor ancak mavi diyotlar hâlâ floresan malzemeler kullanıyor. Yeni mavi fosforesan diyotların, floresan malzemelerdeki %25'e kıyasla %100'lük bir iç ışık verimliliği sunduğu söyleniyor.

Samsung PHOLED Panel Üzerinde Bir Süredir Aktif Olarak Çalışıyor

Daha önce mavi fosforlu OLED panellerin 2024 yılında Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6'da kullanılacağı tahmin ediliyordu ancak The Elec, bu panellerin geliştirilmesinde bir gecikme yaşandığını ve Samsung'un bunları ancak 2025'te kullanabileceğini bildirdi. Bu da Samsung'un planlarını ertelemesine yol açtı.

Şu anda Samsung'un mavi fosforesan OLED'leri ilk geliştiren şirket olma planları önemli bir engele takılmış görünüyor. Ayrıca bugünkü hâliyle panellerin ömrü, floresan mavi diyot kullanan OLED'lerin yalnızca %55'i kadar.

Bazı ekran uzmanlarının yeni malzemenin ana akım hâline gelemeyeceğine inanmasının nedeni de bu. Her iki durumda da Samsung, mavi fosforesan OLED'leri geliştirmeye devam edecek ve bu sayede telefon ekranlarında gerçekleşecek devrimin öncüsü olmayı amaçlayacak.

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