Samsung'dan RCS Mesajlaşmayı Destekleyen Yeni Reklam! (Video)

Bir Android kullanıcısı iOS kullanıcılarından oluşan bir grup sohbetine katıldığında, iMessage'ın tüm harika özellikleri kaybolur. Artık uçtan uca şifreleme olmaz, yüksek kaliteli görüntüler olmaz, yazma göstergeleri ve okundu bilgisi kaybolur ve mesajlar mavi bir baloncuk yerine yeşil bir baloncuk içinde bulunmaya başlar.

Şimdi ise konuyla ilgili bir reklam yayınlayan Samsung'un bu reklamla amacı bir Android kullanıcısına mesaj gönderildiğinde Apple'ın hâlâ eski SMS/MMS mesajlaşmasını kullandığına dikkat çekmek.

Öyle ki Samsung gibi Google da diğer RCS kullanıcılarıyla sohbet hâlindeyken Android kullanıcılarına iMessage benzeri özellikler sunan Zengin İletişim Hizmetlerini (RCS) desteklemesi için Apple'a baskı yapmaya çalışıyor.

Yine de Apple'ın RCS'yi destekleme gibi bir planı yok çünkü RCS ile Android kullanıcıları aynı özelliklere sahip olabilse de iMessage iPhone için bir satış noktası olarak görülüyor.

Samsung'un RCS Mesajlaşmayı Destekleyen Yeni Reklamı

Yeşil metin baloncukları ve mavi metin baloncukları arasında geçen bir metin konuşmasının gösterildiği Samsung reklamında Romeo Juliet'e "Böyle olmak zorunda olmasından nefret ediyorum... sadece ailenle konuşabilir misin?" diye soruyor.

Juliet ise "Denedim ama bizi ayrı tutmak istiyorlar. Anlamıyorum." cevabını veriyor. Bunun üzerine Romeo reklam filminin ana fikri olan yanıtı veriyor: "Yeşil onlara ne yaptı ki? Biz de baloncuklarız. Ve kelimenin tam anlamıyla herkes birlikte olmamızı istiyor."

Apple'ın RCS'yi desteklemesinin tek yolu, AB'nin Dijital Pazar Yasası (DMA) tarafından zorlanmasından geçiyor ancak bu durumun yaşanması pek de muhtemel değil.

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